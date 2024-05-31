Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав законопроєкт №11256, яким пропонується підвищити акциз на пальне.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Згідно із законопроєктом , підвищення акцизного податку на пальне відбуватиметься у кілька етапів: перший має початися 1 липня, далі — до 2028 року включно — відбуватиметься щорічний перегляд 1 січня.

Так, у разі ухвалення законопроєкту, з 1 липня ціна пального становитиме:

на бензин — 57,42 гривень із подорожчанням на 1,5 гривень щорічно до 2028 року;

на дизель — 55,58 гривень із подорожчанням на 1,95 гривень щорічно до 2028 року;

на зріджений нафтовий газ — 32,84 гривень із подорожчанням на 1,4 гривень щорічно до 2028 року.

Ухвалення цього законопроєкту забезпечить приведення податкового законодавства України щодо акцизного податку до норм законодавства ЄС, зокрема, задля виконання Угоди про асоціацію.

Нагадаємо, 10 травня уряд схвалив законопроєкт про внесення змін до податкового кодексу України про наближення законодавства країни до законодавства ЄС в частині ставок акцизного податку.

Зазначимо, у першому кварталі 2024 року платники Миколаївщини перерахували до місцевих бюджетів майже 6,4 мільйонів гривень плати за ліцензії на продаж алкоголю, тютюну і пального.