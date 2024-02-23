Через корупцію затримали посадовця управління Міноборони. Фото: СБУ

Начальника Головного управління капітальних вкладень Міноборони викрили на тому, що у 2022-2023 роках купив та «переписав» на цивільну дружину нерухомість та елітний автопарк.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

За даними слідства, протягом 2022-2023 років чиновник незаконно збагатився на майже 14 мільйонів гривень. Після чого на ці гроші він придбав:

дві квартири у новобудовах,

гараж:

паркомісце у Києві.

Також посадовець купив три авто преміум класу, у тому числі марки LEXUS та BMW. Потім він «переписав» їх на свою цивільну дружину.

При цьому фігурант оформив на себе довіреність щодо управління цим майном.

Крім того, він не задекларув понад 3 мільйона гривень, а ще 3,5 мільйонів гривень чиновник зберігав у своєї цивільної дружини.

Посадовцю повідомили про підозру за двома статтями ККУ: ⁠ст. 368-5 (незаконне збагачення); ч.1 ст.366-2 (декларування недостовірної інформації).

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Йому загрожує до 10 років тюрми.

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