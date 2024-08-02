У Туреччині спустили на воду другий корвет «Гетьман Іван Виговський», який побудували для України.
Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров та новинний ресурс Clash Report.
Міністр разом з першою леді Оленою Зеленською взяв участь у спуску на воду українського корвета «Гетьман Іван Виговський». Церемонія спуску відбулася на корабельні RMK Marine у столиці Туреччини. На ній були також командувач Військово-морських сил Олексій Неїжпапа, власник компанії Baykar Халюк Байрактар та голова Меджлісу Мустафа Джемілєв.
Зазначається, що корвети «Гетьман Іван Виговський» та «Гетьман Іван Мазепа», через російську агресію будувалися у Туреччині. Перший корвет вийшов на ходові випробування 29 травня.
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У Туреччині спустили на воду другий корвет «Гетьман Іван Виговський», який побудували для України.
Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров та новинний ресурс Clash Report.
Міністр разом з першою леді Оленою Зеленською взяв участь у спуску на воду українського корвета «Гетьман Іван Виговський». Церемонія спуску відбулася на корабельні RMK Marine у столиці Туреччини. На ній були також командувач Військово-морських сил Олексій Неїжпапа, власник компанії Baykar Халюк Байрактар та голова Меджлісу Мустафа Джемілєв.
Зазначається, що корвети «Гетьман Іван Виговський» та «Гетьман Іван Мазепа», через російську агресію будувалися у Туреччині. Перший корвет вийшов на ходові випробування 29 травня.
Нагадаємо, як вперше з початку повномасштабної війни до одеського порту прибув контейнеровоз MSC.