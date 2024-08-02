Спуск на воду «Гетьмана Івана Виговський», фото: Рустем Умєров

У Туреччині спустили на воду другий корвет «Гетьман Іван Виговський», який побудували для України.

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров та новинний ресурс Clash Report.

Міністр разом з першою леді Оленою Зеленською взяв участь у спуску на воду українського корвета «Гетьман Іван Виговський». Церемонія спуску відбулася на корабельні RMK Marine у столиці Туреччини. На ній були також командувач Військово-морських сил Олексій Неїжпапа, власник компанії Baykar Халюк Байрактар та голова Меджлісу Мустафа Джемілєв.

Зазначається, що корвети «Гетьман Іван Виговський» та «Гетьман Іван Мазепа», через російську агресію будувалися у Туреччині. Перший корвет вийшов на ходові випробування 29 травня.

Спуск на воду «Гетьмана Івана Виговський», фото: Рустем Умєров Спуск на воду «Гетьмана Івана Виговський», фото: Рустем Умєров Спуск на воду «Гетьмана Івана Виговський», фото: Рустем Умєров

Нагадаємо, як вперше з початку повномасштабної війни до одеського порту прибув контейнеровоз MSC.