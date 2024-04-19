Після скасування мораторію на ведення грального бізнесу в Україні розпочався активний розвиток ринку азартних ігор, особливо в Інтернеті. Оскільки конкуренція у цій сфері є досить жорсткою, оператори онлайн-казино та наземних залів залучають відвідувачів за допомогою реклами.

У зв'язку з тим, що останнім часом кількість рекламних матеріалів суттєво збільшилася, КРАЇЛ закликала учасників ринку діяти в рамках закону та не виходити за межі обмежень. Регулятор нагадав про основні заборони, а також про те, що профілактика та боротьба з ігровою залежністю є одним з обов'язків організаторів азартних ігор.

Вимоги до реклами азартних ігор

Основні правила рекламування азартних ігор викладено у статті 22-1 закону про рекламу. Так, згідно з пунктом 6 цієї статті рекламувати можна лише ті компанії (бренди), які мають ліцензію вітчизняного регулятора. Зазначимо, що докладно дізнатися про найкращих легальних операторів онлайн-казино можна на сторінці інформаційного ресурсу kurs.com.ua.

У пункті 8 згаданої вище статті зазначено, що вся рекламна інформація має бути правдивою і не вводити в оману. Також закон зобов'язує вказувати в тексті дані про ліцензію – дату та номер її видачі. Обов'язковим блоком є і застереження про можливе виникнення ігрової залежності та необхідності дотримуватись принципів відповідальної гри. Цей блок повинен займати не менше 15% всього обсягу тексту.

Інші пункти статті 22-1 переважно присвячені обмеженням. Зокрема, закон забороняє розміщувати рекламні матеріали:

на радіо та телебаченні з 6 годин до 23;

у друкованих ЗМІ та інших виданнях, наприклад, наукових, літературних чи навчальних, крім спеціалізованих;

на наземному транспорті та в метро.

Зміст рекламного тексту не повинен формувати думку про легкий виграш та про те, що гра в казино може стати альтернативою основній роботі.

Про що нагадує КРАЇЛ

Реклама має бути спрямовано вразливі групи населення. У КРАЇЛ звернули увагу, що до них належать не лише неповнолітні, малозабезпечені та недієздатні чи обмежено дієздатні люди. Ще одна вразлива категорія – це особи, яким обмежений доступ до гральних закладів та на сайти. Зокрема, Комісія рекомендувала організаторам азартних ігор не надсилати таким людям листи із бонусними пропозиціями.

Також регулятор нагадав про заборону непрямої реклами азартних ігор. Йдеться про спонсорство та продакт-плейсмент. Так, закон забороняє розміщувати продукти казино чи назви брендів як реквізит у телепередачах, фільмах, відеороликах.

Спонсорство дозволено під час трансляції спортивних змагань, але заборонено під час концертів та інших розважальних заходів, якщо вони призначені для осіб віком до 21 року. У спонсорському матеріалі може бути вказано лише ім'я спонсора та його бренда.

Розповсюджувачам реклами КРАЇЛ нагадала про необхідність мати письмову згоду користувача на використання з рекламною метою його номера телефону або адреси електронної пошти.