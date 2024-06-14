Інвестиції в криптовалюту є популярним трендом зірок Голлівуду та інших медійних осіб. Що не дивно, тому що цифрові гроші – один із нескладних способів одержання пасивного доходу. Інтерес до криптовалюти зростає, про що свідчить курс біткоїну та інших перспективних валют.

Успішні криптоінвестори серед зірок

Деякі знаменитості світового масштабу є успішними не лише у кіно, а й у сфері криптовалюту.

Одним із перших, хто зацікавився цифровою валютою, був Ештон Катчер. Він інвестував кошти у криптопроект ще у 2010 році. Будучи прихильником ВТС, він також активно вкладається в компанію-емітента токенів XRP - Ripple. Завдяки вигідним вкладенням його прибуток від криптовалют перевищує прибуток від зйомок у фільмах.

Через кілька років у біткоїн повірила і зірка серіалу «Гра престолів» Мейсі Вільямс (Арья Старк). Вона інвестувала у ВТС у 2020 році, коли його ціна стала швидко зростати.

Ще однією відомою актрисою, яка стала успішною бізнес-вумен, є Гвінет Пелтроу. Вона з цікавістю ставиться до криптовалютів і навіть є консультантом біткоін-гаманця Abra.

Американський актор Террі Крюс настільки захопився грошима майбутнього, що навіть випустив власну цифрову монету POWER на платформі Roll.

Серед інших кінозірок, що інвестують у криптовалюту, варто сказати про Ліндсей Лохан, Мадонна, Періс Хілтон та ін. у блокчейн-технології. Найбільшими інвесторами в криптовалюту є Дональд Трамп і Джастін Бібер.

Наслідуйте приклад кінозірок!

Щоб стати криптоінвестором, необов'язково мати у своєму розпорядженні великий стартовий капітал. Перші цифрові активи можна отримати за допомогою airdrop – безкоштовної роздачі монет та токенів, що періодично проходять на різних платформах. Завдяки сучасним технологіям кожен може відкрити свій блокчейн-гаманець і вкладати в перспективні активи або продати токени на криптобіржі.

Декілька порад початківцям криптоінвесторам:

вивчити криптовалюту перед покупкою;

починати з невеликих вкладень;

стежити за оновленнями криптовалютного ринку;

купувати, коли вартість активу падає;

вкладати у різні криптовалюти;

об'єднуватись у групи для входу в перспективні проекти;

тримати в криптовалюті трохи більше 10% свого інвестиційного портфеля.

Почати найпростіше з торгів на біржі. Платформа Binance працює з безліччю криптовалют і є світовим лідером за обсягом торгів та кількістю користувачів. Тут створено всі умови для обміну досвідом із новачками. На біржі можна почати з невеликої стартової суми, купити токен і зберігати його, очікуючи зростання цін, потім вигідно продати. Цей досвід допоможе навчитися трейдингу, а у разі втрати незначної суми прорахунок не вплине на стан портфеля.





