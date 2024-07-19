Фото: Південноукраїнська АЕС

На Південноукраїнській АЕС пройшов конкурс плакатів з культури безпеки, які створили працівники енергокомплексу.

Про це повідомляє пресцентр ПАЕС.

На конкурс подали 24 роботи. Найбільшу кількість балів від журі отримали два плакати одного автора, який і став переможцем.

За задумом організаторів, ці роботи будуть розтиражовані та використані як наочні посібники на робочих місцях.

На ПАЕС кажуть, що вони переконані, що важлива тема через творчий підхід стає більш зрозумілою, підвищує особисту відповідальність та увагу до принципів культури безпеки.

Фото: Південноукраїнська АЕС Фото: Південноукраїнська АЕС Фото: Південноукраїнська АЕС

— Конкурси плакатів з культури безпеки проводять щороку. Цього разу учасники представляли вісім структурних підрозділів філії «ВП ПАЕС». Найактивнішим був цех теплової автоматики та вимірювань, його працівники надали 16 робіт. Половина з них — вісім — авторства інженера-електроніка Дмитра Ковальова. Два його плакати: «Самоконтроль — останній бар’єр для запобігання помилки» та «Культура безпеки досягається шляхом»: набрали від журі найбільшу кількість балів і принесли автору заслужену перемогу, — розповідають на АЕС.

Друге місце зайняв плакат «Зверни увагу!», а третю почесну сходинку посіла робота «Навчання персоналу».

Захід, як відзначили організатори, продемонстрував, що і персонал ПАЕС, і учасники конкурсу усвідомлюють — лише за умови високого рівня культури безпеки можлива ефективна робота атомного підприємства.

Зазначимо, що вночі 16 липня стався вихід з ладу обладнання на одному з енергооб’єктів, через це в системі збільшився дефіцит енергії, про що повідомило «Укренерго».

Після цього соціальних мережах почали розповсюджувати інформацію, про те, що один з енергоблоків відключили після аварії на ПАЕС.

На питання про те, чи дійсно на станції сталась поломка енергообʼєкта, на Південноукраїнській АЕС у коментарі «НикВести» заявили, що згідно до законів України «Про правовий режим воєнного стану» від 26.03.2022 не можуть надати офіційний коментар щодо цієї ситуації. Однак атомники запевнили, що енергокомплекс працює у штатному режимі.

У той же час, директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко заявив, що два дні тому на Південноукраїнській АЕС згоріло два трансформатори струму, а сьогодні, 18 липня, згорів силовий трансформатор.