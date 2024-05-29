Офіційний курс валют: гривня оновила історичний мінімум. Фото: Прямий

Національний банк України оновив курс іноземних валют на 29 травня. Гривня залишається на історичному мінімумі відносно євро і долару.

Про це свідчать дані Нацбанку.

НБУ встановив офіційний курс гривні на 29 травня на рівні 40,3958 гривні за долар, що є новим історичним мінімумом.

Водночас офіційний курс гривні до євро впав на 21 копійку — до 43,9708 гривні за євро, що також демонструє найнижчий рівень в історії.

Нагадаємо, 25 травня офіційний курс долара уперше в історії подолав позначку 40 гривень.