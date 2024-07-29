Квадрокоптер DJI Mavic 3T - це новий стандарт для професійних дронів, що пропонує унікальні можливості для аерозйомки та інших завдань. DJI Mavic 3T відомий своєю надійністю, інноваційними технологіями та високою якістю зображення. Завдяки потужним функціям та легкій конструкції, цей дрон ідеально підходить для професіоналів та ентузіастів.

Компактні і портативні, мавіки 3т (Оптикс Pro) можуть бути використані у різних умовах і для різних завдань. Його інтуїтивно зрозуміле управління та розширені можливості роблять його одним із найкращих виборів на ринку. Завдяки DJI Mavic 3T ви можете здійснювати зйомки високої якості та виконувати складні аеронавігаційні завдання з мінімальними зусиллями.

Основні технічні квадрокоптера DJI Mavic 3T

Квадрокоптер DJI Mavic 3T оснащений передовими технічними характеристиками, що забезпечують його високу продуктивність:

Камера: 4/3 CMOS сенсор з роздільною здатністю 20 МП, можливість зйомки відео у форматі 5.1K.

Час польоту: до 46 хвилин на одному заряді акумулятора.

Дальність польоту: до 15 км завдяки технології OcuSync 3.0+.

Система уникнення перешкод: всенаправлена система уникнення перешкод з сенсорами у всіх напрямках.

Функції автоматичного польоту: ActiveTrack 5.0, MasterShots, QuickShots, Panorama.

Стабілізація: трьохосьова механічна стабілізація камери.

Акумулятор: ємність 5000 мАг з підтримкою швидкого заряджання.

Хто обирає квадрокоптер DJI Mavic 3T

Квадрокоптер DJI Mavic 3T є ідеальним вибором для різних категорій користувачів:

Професійні фотографи та відеографи: висока якість зображення та стабільність польоту роблять його ідеальним для зйомок.

Контент-креатори та блогери: створення вражаючого контенту для соціальних мереж та інших платформ.

Інженери та інспектори: використання дронів для огляду будівель та інфраструктури.

Фермери: моніторинг полів та аналіз стану рослин для підвищення врожайності.

Ентузіасти аерозйомки: використання дрону для хобі та розваг.

Переваги квадрокоптера DJI Mavic 3T

DJI Mavic 3T має численні переваги, що роблять його винятковим вибором:

Висока якість зображення: завдяки 4/3 CMOS сенсору камера забезпечує чудову якість фото та відео.

Тривалий час польоту: до 46 хвилин на одному заряді акумулятора дозволяють знімати більше і довше.

Всенаправлене уникнення перешкод: сенсори у всіх напрямках забезпечують безпеку польоту.

Широкий набір функцій: автоматичні режими зйомки спрощують процес створення контенту.

Компактність та мобільність: легко транспортувати та використовувати у будь-яких умовах.

Сфери застосування квадрокоптера DJI Mavic 3T

DJI Mavic 3T використовується у різних сферах завдяки своїй універсальності:

Кіновиробництво та телебачення: зйомка фільмів, рекламних роликів, телевізійних програм.

Фотографія та відеозйомка: пейзажна, архітектурна та весільна зйомка, створення контенту для соціальних мереж.

Інспекція та моніторинг: огляд будівель, інфраструктури, сільськогосподарських угідь.

Наукові дослідження: моніторинг навколишнього середовища, спостереження за дикою природою.

Пошуково-рятувальні операції: виявлення людей та об'єктів у важкодоступних місцях.

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