Сезонні овочі, фото Heather Brock

Літньої пори можна внести зміни до свого раціону, зокрема додати більше рослинної їжі. На полицях магазинів з’являється більше свіжих, ароматних дарів садів та городів. Саме час поповнити свій організм поживними речовинами, вітамінами та мінералами, укріпити імунітет. Щоб шопінг видався більш ефективним, додайте до списку необхідних товарів ще й молочні та м’ясні вироби, воду, напої та іншу продукцію, вкажіть адресу для доставки від zakaz.ua. Популярна торгова мережа пропонує постійні акції на продукти харчування. Так можна купувати більше, сплачуючи менші суми, заощаджувати та раціонально планувати свій бюджет.

У чому популярність сезонних овочів та фруктів?

Коли спекотно, немає бажання готувати важкі, ситні страви. Хочеться чогось легкого та корисного. Саме тому можна придбати різні рослинні продукти, які будуть простими для травлення та зручними у приготуванні. Зверніть увагу на сезонні пропозиції в Ekomarket:

помідори, огірки, капусту, цибулю для приготування салатів;

квасолю стручкову, кабачки, баклажани, моркву, часник для тушкування або приготування на грилі;

картоплю для запікання і подачі як гарніру;

фрукти та ягоди для десертів, випічки, джемів та варення.

Але зважайте, що сезонні овочі зі знижкою продаються не завжди. Тож потрібно поспішати. Купуйте та готуйте корисні страви щодня, щоб ваша родина, а особливо діти харчувался не лише смачно, а й з користю. Меню можна поповнити тушкованими, смаженими, печеними або вареними стравами. Експерементуйте з рецептами та визначайтеся з улюбленими стравами, які буде бажання повторити.

Користь від рослинних продуктів теплого сезону

Всім нам з дитинства відомо, що овочі та фрукти щойно з городу та саду корисні. Але в чому їхня користь? У їхньому складі. Кожна культура має свої характеристики та унікальний вітамінно-мінеральний склад. Якщо у вашому раціоні буде збалансована кількість білків, жирів та вуглеводів, це добре. Але не варто забувати про клітковину, амінокислоти, вітаміни та мікроелементи. Всі вони допомагають нам:

бути енергійними;

мати міцний імунітет;

добре перетравлювати спожиту їжу;

мати здорові шкіру, волосся, нігті;

бути активними та життєрадісними щодня.

Здорове харчування влітку наповнить кожного силою та енергією. Ніякі аптечні вітаміни не замінять свіже яблуко, ягоди малини або гарбуз. І за ціною вони більш доступні, ніж пігулки та капсули з банки. Тому обирайте те, що вам до смаку, і робіть замовлення. Онлайн-замовлення – це зручно і безпечно. Економте свій час і звертайтеся до тих, хто гарантує професійну доставку товарів до вашого дому. Також зважайте на акції на фрукти в Ekomarket. Замініть ними цукерки та шоколад, і ваша дитина почуватиметься краще та бадьоріше.

Чому покупці звертаються до Екомаркету?

Для замовлення продуктів на торговій платформі потрібно мінімум часу. Через зручний пошук можна швидко знайти те, що вас цікавить, у певній категорії. Перед тим як робити замовлення, варто зареєструватися та створити особистий кабінет. Через нього і проходять усі покупки, тут видно актуальні акції ЕКО маркет. Обрані товари потрібно додати до віртуального кошика, оплатити зручним способом і вказати адресу доставки. Покупці обирають магазин Ekomarket через великий асортимент продукції, доступні ціни, зручність оформлення замовлень та високий рівень обслуговування. Реєструйтеся та оцінність всі його переваги на власному досвіді. Можливо, вже сьогодні ви придбаєте свіжі овочі для своєї вечері.