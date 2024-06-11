Зруйнована школа в селі Зелений Гай Шевченківської громади, фото: Нацполіція

Литва вирішила відновити зруйновану школу в селі Зелений Гай Шевченківської громади, що на Миколаївщині.

Про це повідомив голова Шевченківської ОТГ Олег Пилипенко у Facebook.

Сьогодні, 11 червня, в Берліні відбулось підписання Меморандуму, в рамках якого планують побудувати нову школу та укриття в селі Зелений Гай.

«5 червня Кабінет Міністрів Литви схвалив відповідне рішення для Шевченківської громади. Загальна сума фінансування 2,7 млн євро, з яких 1,35 млн євро — це кошти з державного бюджету Литви, а інша частина — кошти цільового партнера програми», — повідомив Олег Пилипенко.

Зазначається, що реалізація проекту розрахована на 1,5 роки і має бути завершена до кінця 2025 року.

Нагадаємо, мер Миколаєва Олександр Сєнкевич підписав угоду між «Миколаївводоканалом» та Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) про надання майже 25 мільйонів євро на відновлення водопостачання місту.