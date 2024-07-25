Візуалізація крематорію. Фото: Львівської міськради

Через обмеженість місця на кладовищах у Львові вирішили будувати крематорій. Для цього планують взяти кредит у 60 мільйонів гривень.

Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради.

Львівське комунальне підприємство «Муніципальна обрядова служба» візьме кредит на будівництво будівлі крематорію на території Голосківського цвинтаря у Львові.

«Комунальне підприємство планує отримати кредит у розмірі не більше 60 млн грн, у формі невідновлюваної кредитної лінії в одному з державних банків, який готовий надати пільговий кредит по програмі «Доступні кредити 5-7-9%», — йдеться у повідомленні.

Директор департаменту житлового господарства та інфраструктури міськради Орест Тимчишин зазначив, що необхідність крематорію у Львові є актуальною з кількох причин:

обмеженість місця на кладовищах. Львів має обмежені площі для нових кладовищ, а розширення існуючих кладовищ є проблематичним через щільну забудову міста та обмежену доступність землі;

кремація є більш екологічним варіантом, ніж традиційне поховання, вона зменшує навантаження на ґрунт, підземні води та повітря;

поховання урни з прахом, є дешевшим варіантом у порівнянні з традиційним похованням.

Нагадаємо, що Міська рада Миколаєва розробляла план створення меморіального сектору для миколаївців, які загинули внаслідок повномасштабної війни. Одним із варіантів, який розглядається — облаштування колумбарію.

У липні 2024 року стало відомо, що на будівництво колумбарію з влаштуванням сектору для поховання на території Центрального міського кладовища витратять 2,2 мільйони гривень.