У Парижі анонсували програму 77-го Каннського кінофестивалю. В основному конкурсі буде представлено масштабну антиутопію Ф. Копполи «Мегаполіс», бюджет якої перевищив позначку в 100 млн доларів. 85-річний автор науково-фантастичного фільму вже двічі отримував пальмову гілку, не збирається він відмовлятися від амбіцій і цього разу. У фільмі зіграли такі зірки як А. Драйвер, К. Бланш, Д. Хоффман. Коппола працював над проєктом (щоправда, з перервами) понад сорок років.

Цікаві факти

Як повідомляє джерело META, картина увійшла до конкурсної програми та її показ заплановано на 17 травня. За можливість першими продемонструвати роботу метра Голлівуду боролися одночасно кілька відомих у всьому світі фестивалів-показів: у Каннах, Торонто та Венеції. Факт прем'єри епопеї, що самостійно фінансується, був підтверджений компанією Голлівуд.

«Мегаполіс» — проєкт на який так довго чекали глядачі. Коппола вважається легендою Канського фестивалю. І тепер він відвідає французьку Рів'єру, щоб уявити свою нову роботу. Автор уже показав фільм, присвячений відновленню мегаполіса, друзям та членам родини.

У своєму новому фільмі Коппола аналізує, що відбуватиметься зі світом через 100 років. У картині зібрано велику кількість ідей, які можуть поєднати події у минулому та майбутньому. Експерти заявляють, що Коппола зміг за дві години 13 хвилин розкрити досить складні теми.

Прем'єру від титана, якому нещодавно виповнилося 85 років, чекають у всьому світі. Кіно претендуватиме на пальмову гілку приблизно через 40 років після того, як 1979 року цю нагороду отримав ще один шедевр Копполи «Апокаліпсис сьогодні».

Глядачі, яким вдалося побачити картину на закритому попередньому показі, називають її грандіозним експериментом. На їхню думку, фільм повною мірою заслуговує на високу оцінку і золоту пальмову гілку. Як повідомляють новини світового кіно, з посиланням на представників 77-го фестивалю у Каннах, у конкурсі братиме участь 19 картин. Повний список учасників анонсований на офіційному вебсайт показу. Цього року кінофестиваль проходитиме з 14 по 25 травня.

Про сюжет та історію створення стрічки

У центрі сюжетної лінії лежить історія, що розповідає про нещасний випадок, який станеться в майбутньому і призведе до повного знищення Нью-Йорка. Геніальний архітектор, який є головним героєм фільму, планує перебудувати мегаполіс та перетворити його на столицю світу. Але С. Катіліна стикається із сильним конкурентом, у ролі якого виступає мер.

Сюжет базується на захопливому творі Саллюстія під назвою «Про змову Катіліни». Як заявляє сам автор, ідея зняти «Мегаполіс» виникла у нього ще під час роботи над «Апокаліпсисом сьогодні». На початку 80-х він підготував сценарій, але виробництво фільму відкладалося. Кошти для втілення свого задуму Коппола взяв із доходів, які приносила йому власна виноробня. В результаті бюджет перевищив позначку 100 млн доларів.