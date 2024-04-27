Мешканець Миколаївщині втратив ₴65 тисяч через шахраїв / Ілюстративне фото

На Миколаївщині чоловік втратив 65 тисяч гривень, намагаючись отримати фіктивну грошову допомогу.

Як повідомили у поліції Миколаївської області, до них звернувся 45-річний мешканець Баштанської громади, що на Миколаївщині. Чоловік повідомив, що у одній із соціальних мереж він побачив оголошення про можливість отримання грошової допомоги. Він перейшов на посилання та ввів дані своєї банківської картки. Через деякий час чоловік отримав повідомлення про списання із його рахунку 65 тисяч гривень.

Слідчі розпочали кримінальні провадження за частиною 4 статті 190 КК України «Шахрайство». Санкція статті передбачає позбавлення волі до восьми років.

Правоохоронці нагадують громадянам бути максимально пильними та обережними.

«Довіряйте інформації тільки з офіційних сайтів державних органів, коли мова йде про будь-які соціальні виплати. Переходячи за посиланням, що пропонує отримати кошти у вигляді допомоги та заповнюючи заявку чи анкету, ви дійшли до розділу, де вас просять ввести дані банківської картки ( її номер та строк дії, PIN-код, CVV2/CVC2 коди, паролі) — зупиніться і вийдіть з даної сторінки, навіть якщо вона нагадуватиме відомий сайт банку чи іншої установи. Це так званий фішинг — вебресурс, який виманює реквізити платіжних карток під виглядом надання неіснуючих послуг», — наголосили у поліції.

Якщо ж ви або ваші рідні, близькі, друзі чи знайомі все-таки стали жертвами аферистів, негайно телефонуйте 102.

Раніше у поліції повідомляли, що аферисти розсилають користувачам соцмереж повідомлення про неіснуючі виплати або допомогу. Пропонують перейти за посиланням, які спрямовують на фішингові сайти, що схожі на справжні сайти державних органів.