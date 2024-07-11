У червні Мінфін перерахував до місцевих бюджетів 27 мільярдів, ілюстративне фото з відкритих джерел

У червні 2024 року Міністерство фінансів перерахувало місцевим бюджетам міжбюджетні трансферти на суму 27,2 мільярдів гривень, що складає 90,3 % від запланованих асигнувань (бюджетного повноваження).

Про це повідомляє Міністерство фінансів.

Зокрема, йдеться про:

базову дотацію перераховано в сумі 1,8 мільярди гривень (100 % до розпису асигнувань);

додаткові дотації перераховано в сумі 3,6 мільярдів гривень (100 % до розпису асигнувань).

«Залишки коштів на рахунках місцевих бюджетів та бюджетних установ за загальним і спеціальним фондами станом на 1 липня становлять 165,1 мільярдів гривень, що на 3,4 мільярди гривень більше, ніж станом на 1 червня. За рахунок цих ресурсів органи місцевого самоврядування і надалі мають можливість забезпечувати фінансування першочергових потреб на місцевому рівні», — повідомила пресслужба.

Нагадаємо, за 1 квартал 2024 року середня сума однієї транзакції в торговельних мережах серед українців склала 327 гривень, тоді як торік цей показник становив 344 гривні.