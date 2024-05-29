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Міністерство фінансів на аукціоні з розміщення внутрішніх державних облігацій (ОВДП) 28 травня залучило до держбюджету майже 9,6 мільярда гривень.

Про це свідчать дані Мінфіну.

Повідомляється, що від розміщення 1-річних гривневих паперів під 15,25% залучили 3,2 мільярди гривень.

Натомість від продажу облігацій із терміном обігу 2 роки під 17% річних вдалось залучити 3,1 мільярди гривень.

Продаж ОВДП із терміном обігу понад 3 роки під 17,5% річних приніс до бюджету 3,2 мільярда гривень.

Нагадаємо, за три дні українці придбали військові облігації в застосунку «Дія» на суму 25 мільйонів гривень.

У застосунку військові облігації названі на честь тимчасово окупованих міст. Вони відрізняються терміном виплат і відсотками дохідності — від 11 до 16% річних. Найпопулярніші облігації зараз — Донецьк і Маріуполь. 3 жовтня в додатку «Дія» зʼявилася можливість придбати військові облігації. Їхня вартість стартує від 900 гривень.