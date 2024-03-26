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В Україні зʼявився аналітичний інструмент («дашборд») про оплату праці та чисельності працівників державних органів та місцевих держадміністрацій у січні 2024 року. У ньому зокрема можна переглянути середні зарплати посадовців у Миколаївській області.

Дашборд створило Міністерство фінансів, пишуть «НикВести».

Згідно з даними, найвищі середні зарплати в Миколаївській області отримують керівники структурних підрозділів та керівництво Миколаївської ОВА. Наприклад, керівництво Миколаївської ОВА в середньому має оклад у розмірі 47,4 тисячі гривень, але фактично отримує 72,9 тисячі гривень.

Середні зарплати працівників у держорганах на рівні посад

Миколаївська обласна адміністрація нараховує 423 працівників, які мають середній оклад у розмірі 17,4 тисячі гривень. Середній розмір нарахованої плати складає 24 тисячі гривень.

Керівники структурних підрозділів (керівний рівень) нараховують 128 людей, вони отримують середній оклад у розмірі 23,7 тисяч гривень, проте середній розмір фактично нарахованої зарплати складає 33,8 тисячі гривень.

Керівництво Миколаївської ОВА включає 7 людей — оклад кожного члена команди в середньому складає 47,4 тисячі гривень. Середній розмір фактично нарахованої зарплати складає 72,9 тисячі гривень.

У патронатній службі працюють 6 людей. Середній розмір окладу складає 16,4 тисячі гривень, також в середньому працівникам було нараховано 24,7 тисячі гривень.

Статистика щодо оплати праці співробітників Миколаївської ОВА за січень 2024 року

Також 46 працівників Миколаївської ОВА виконують функції з обслуговування. Середній розмір окладу складає – 9 тисяч гривень, в середньому фактично нараховані зарплати склали – 12,4 тисячі гривень.

До складу робітників входять 24 людини. Середній розмір окладу склав – 7 тисячі гривень, а фактично нараховано було 8,6 тисяч гривень.

Також в ОВА працюють 212 спеціалістів фахового рівня. Їх середній оклад складає – 15,7 тисяч гривень, проте в середньому фактично було нараховано зарплати у розмірі 20,7 тисяч гривень.

Керівництво та працівники районних державних адміністрацій в Миколаївській області

РДА Миколаївської області нараховує 426 працівника, які мають середній оклад у розмірі 12,9 тисяч гривень. Щодо розміру нарахованої плати, то він в середньому складає 18,5 тисячі гривень.

Керівництво районних держадміністрацій налічує 17 людей, середній оклад яких складає 30,1 тисячу гривень. Проте фактично нараховано заробітною плату було в середньому у розмірі 46 тисяч гривень.

До складу керівників структурних підрозділів входять 118 службовців, середній посадовий оклад складає – 17,3 тисячі гривень, в середньому нараховано 25,1 тисячу гривень.

Аналітика щодо олати праці співробітників РДА у Миколаївській області за січень 2024 року

Також 12 працівників, які виконують функції з обслуговування отримують середній оклад у розмірі 6 тисяч гривень, фактично нараховано в середньому було зарплати у розмірі 7,9 тисяч гривень.

В РДА працюють 26 робітників, їх середній оклад складає 4,2 тисячі гривень. Середній розмір фактично нарахованої 7,6 тисяч гривень.

Крім того, 253 спеціалістів фахового рівня отримують середній оклад у 10,8 тисячі гривень, фактично нараховують їм зарплату у розмірі 15,1 тисячу гривень.

Зазначено, що загалом фактично нарахували зарплату 849 працівникам з 937, які працюють у державних органах та місцевих держадміністраціях Миколаївської області.

Статистика щодо чисельності працівників державної адміністрації у Миколаївській області