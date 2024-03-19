Ілюстраційне фото

Міністерство освіти України визначило пʼять закладів професійно-технічної освіти у Миколаївській області, які отримають державні кошти на оновлення майстерень.

Відповідний документ опублікований на сайті Міністерства освіти та науки, пишуть «НикВести».

Торік МОН оголосило про старт проєкту #100 майстерень, метою якого є їх оновлення у закладах професійної освіти. Це допоможе учням ефективно і якісно навчатися найбільш потрібних професій для країни.

На ремонт навчальних приміщень в пʼяти закладах вищої професійної-технічної освіти необхідно 28 мільйонів 133 тисяч гривень. Цього року із державного бюджету учбовим закладам виділять 19 мільйонів 693 тисячі гривень.

Майстерні будуть модернізовані в закладах:

Казанківський професійний аграрний ліцей для спеціальності «Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва»;

Заклад професійної (професійно-технічної) освіти «Новоодеський професійний коледж» для спеціальностей «Кухар», «Кондитер», «Майстер ресторанного обслуговування»;

Вище професійне училище №21 Миколаєва для спеціальностей «Електромеханік з ремонту та обслуговування лічильно-обчисловальних машин», «Монтажник радіоелектронної апаратури», «Монтажник інформаційно-комунікаційного устаткування»;

Професійно-технічне училище №42 для спеціальностей «Сільське господарство», «Плодоовочівник», «Озеленювач», «Садовод», «Виноградар»;

Державний навчальний заклад «Миколаївське вище професійне училище технологій та дизайну» для спеціальності «Фотограф (Фотороботи)».

Заклади вищої професійної-технічної освіти, де буде виконаний ремонт. Скрішот з рішення Міносвіти

Зазначається, що наприкінці весни профтехи розпочнуть оновлення навчальних приміщень, а в наступному навчальному році в них зможуть здобувати освіту всі охочі.

— Мета проєкту — створити умови для підготовки фахівців, яких сьогодні критично бракує на ринку праці. Водночас дати поштовх для розвитку профтехосвіти загалом. Під час відбору закладів-переможців ретельно оцінювали заявки. Кожен заклад мав спрогнозувати, який вплив на економічне зростання регіону та ринок праці матиме нова майстерня. Зрештою найбільше майстерень буде створено за напрямами сільського господарства та громадського харчування. Це ті сфери, де ми потребуємо фахівців уже тут і зараз. Крім цього, у пріоритеті машинобудування, будівництво та автомобільний транспорт, зазначив міністр освіти і науки Оксен Лісовий.

Також цьогоріч буде створено дві майстерні за профілем оператор дистанційно керованих апаратів, тобто оператор цивільних дронів. Професію планують ліцензувати у 2024 році.

Зокрема, у миколаївському закладі професійно-технічної освіти відкриють навчальну програму «Оператор цивільних дронів».

Раніше повідомлялося, що на українському ринку праці з’явились 42 нові професії, зокрема у сфері ІТ, охорони здоров’я, соціальній, фінансовій.