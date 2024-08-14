Плата з вмістом дорогоцінних металів, фото з відкритих джерел

За сім місяців 2024 року Міністерство оборони України отримало від переробки знищеної техніки 24,7 мільйона гривень, що поповнило державний бюджет.

Як повідомили у пресслужбі Міноборони, на майданчиках знищеної під час бойових дій військової техніки та у визначених військових частинах Збройних сил України накопичено 1000 тонн металобрухту з вмістом дорогоцінних металів.

Зазначається, що у складі металобрухту виявлено 100 кілограмів золота, 1900 кілограмів срібла та 25 кілограмів платини. Його переробка здійснюється Міноборони лише через спеціалізовані приватні переробні підприємства.

Начальник Управління відчуження та утилізації надлишкового військового майна полковник Олег Коваль зазначив, що за сім місяців 2024 року Міноборони отримало від переробки дорогоцінних металів 24,7 мільйонів гривень.

До кінця року планується отримати ще не менш як 18 мільйонів гривень, зауважили в оборонному відомстві.

Кошти від переробки дорогоцінних металів розподіляються відповідно до нормативів НБУ: 80% для золота й платинових металів і 50% для срібла спрямовують до державного бюджету, а решту 20% і 50% залишають у спецфонді Міноборони та використовують для забезпечення потреб ЗСУ.

Нагадаємо, у минулому році в житомирській військовій частині знайшли плати з 28-ма кілограмами золота і 60-ма кілограмами срібла на 65 мільйонів гривень. Це майно не було на обліку військової частини. Після огляду з’ясувалося, що в них, за паспортними даними, орієнтовно 50 тонн необлікованих плат з вмістом дорогоцінних металів.