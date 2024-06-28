Підозрюваному загрожує 8 років в’язниці. Ілюстративне фото

Мешканця Кривоозерської громади, що на Миколаївщині, підозрюють у підтримці дій російських окупантів.

Про це повідомляє ГУ Національної поліції у Миколаївській області.

Підозрюваним виявився 52-річний мешканець Кривоозерської громади. За даними поліції, чоловік у соцмережах публікував заклики про виправдовування та визнання дії РФ правильними, а також виступав за зміни меж державного кордону.

За місцем проживання чоловіка поліцейські провели обшук, під час якого знайшли та вилучили мобільний телефон, в якому містились докази його злочинної діяльності. Усе вилучене направили на дослідження.

Слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні злочинів, передбачених частиною 1 статті 110 Кримінального кодексу України «Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України» та частини 2 та частини 3 статті 436-2 Кримінального кодесу України «Поширення матеріалів, у яких міститься виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників».

Чоловіку загрожує до восьми років ув’язнення. Йому вже обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на два місяці.

Нагадаємо, як суд оголосив вирок миколаївцю, якого обвинувачують в передачі росіянам інформації про дислокації українських захисників та виправдовуванні війни.