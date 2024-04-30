Зазвичай жінки більше уваги приділяють вибору перукаря та дорогим салонним процедурам, ніж якісному домашньому догляду. Так, звісно, майстер може за декілька годин подарувати тобі волосся мрії: пофарбувати його в гарний колір, створити модну укладку чи нанести дієву маску. Проте без домашнього догляду ефект не протримається довго. Кожне неправильне миття голови веде до поступової втрати результату, якого досягнув майстер.

Не хочеш витрачати надто багато коштів на походи до перукарні? Тоді тобі знадобиться якісна косметика для волосся вдома. Якщо правильно регулярно доглядати за пасмами, дорогі засоби та процедури не потрібні. У цій статті поговоримо про процес миття, адже це один із найважливіших етапів у збереженні краси локонів.

Для кожного типу волосся – свій підхід до миття

Більшість жінок хвилює питання щодо того, наскільки часто потрібно мити голову. З одного боку, догляд є приємною процедурою. З іншого – вимагає приділити красі чимало часу. Правильна відповідь на це питання буде залежати від типу волосся.

Жирне, тонке або пряме

Найчастіше власницям такого типу пасом доводиться мити голову кожні 2–3 дні, якщо не щоденно. Через те що волосся тонке, на голові є місце для більшої кількості фолікулів. Оскільки кожен із них прикріплений до сальної залози, себуму виділяється більше, що призводить до утворення ефекту брудної прикореневої зони. Для такого типу краще купувати засоби догляду за волоссям, що мають сильніший очищувальний ефект. А от олії та силікони в складі є вкрай небажаними – вони не лише обтяжуватимуть пасма, але й осідатимуть на шкірі, прискорюючи забруднення.

Тонке жирне волосся потребує:

якісного захисту від впливу зовнішніх факторів;

зволоження;

відновлення довжини;

дбайливого ставлення.

Його власниці повинні використовувати маски, кондиціонери, спеціальні креми та спреї. Варто лише уникати нанесення косметики на корені.

Густе волосся

Дарує власницям більше свободи, оскільки шкірний жир виділяється повільніше та в меншій кількості. Голову достатньо мити 2 рази на тиждень. Проте варто звернути увагу на те, як виглядають пасма: через використання великої кількості засобів для стайлінгу може знадобитися частіше миття.

Жорсткі або кучеряві пасма

Безумовною перевагою такого типу є дуже повільне забруднення коренів, що дозволяє мити голову навіть 1 раз на тиждень. Проте при подібному підході ти наражатимешся на ризик появи лупи, тому краще не нехтувати гігієнічними процедурами. Натомість можна використовувати засоби для пом’якшення локонів та покращення їхньої структури. Це спеціальні маски, олії та креми.

Багато дівчат, що мають жорстке кучеряве волосся, застосовують метод ко-вошингу: використовують кондиціонер замість шампуню під час миття. Насправді цей спосіб може освіжити локони, проте він не забезпечує належного рівня очищення.

Сухе волосся

Для власниць цього типу пасом кожне миття може бути справжнім випробуванням, адже цей процес супроводжується видаленням натуральних жирів, що захищають локони від ламкості та пушіння. При виборі косметики потрібно звертати увагу на вміст у складі зволожувальних компонентів: гліцерину, гіалуронової кислоти тощо. Підвищувати сухість можуть засоби для термічної укладки. Натомість корисними будуть глибокі процедури кондиціонування, а також олії.

Фарбовані та пошкоджені локони

Використання продуктів, спеціально розроблених для фарбованого волосся, уникнення агресивних хімікатів у косметиці та за можливості зменшення частоти миття – це найдоступніші способи зберегти яскравість кольору та запобігти подальшому пошкодженню. Такі пасма варто оберігати від зовнішнього стресу: впливу надмірно високої температури, сонця та жорстких маніпуляцій.

Щоб вибрати найкращі продукти для догляду за пасмами та зберегти їхню красу, насамперед потрібно визначитися з типом та станом волосся. Наприклад, надзвичайно поживні або зволожувальні засоби з оліями лише нашкодять, якщо твої локони прямі та тонкі. Той самий засіб може зробити густе та щільне волосся блискучим та добре зволоженим. Регулярне миття та правильно підібрана косметика для догляду з Аврори – ключ до краси, що не вимагає великих витрат.