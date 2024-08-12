Сума 10 000 грн. може стати необхідною в різних життєвих ситуаціях. Ці кошти стануть корисними для термінової сплати оренди житла, навчання, купівля нового смартфона або організації свята. Мікрофінансова організація Finsfera пропонує зручне та швидке рішення для таких ситуацій — миттєвий кредит до 10 000 гривень, який можна отримати онлайн на банківську картку.

Головні умови отримання кредиту в Finsfera

Вимоги до позичальників досить прості та зрозумілі, адже вони регулюються українським законодавством. Finsfera надає кредити клієнтам, які відповідають таким вимогам та умовам:

Вік від 18 років . Позичальник повинен бути повнолітнім, адже тільки вік з 18 років надає право підпису фінансових документів.

. Позичальник повинен бути повнолітнім, адже тільки вік з 18 років надає право підпису фінансових документів. Паспорт та ідентифікаційний код . Це необхідні документи для підтвердження особи на етапі заповнення заявки та складання договору з кредитними умовами.

. Це необхідні документи для підтвердження особи на етапі заповнення заявки та складання договору з кредитними умовами. Наявність банківської картки. Для зарахування коштів після затвердження заявки потрібна картка будь-якого українського банку.

Найвищі шанси отримати позику у тих клієнтів МФО, які мають хорошу кредитну історію, вчасно виплачують позики в інших установах. Також компанія розглядає запити й тих позичальників, які не мають кредитної історії та вперше звертаються за послугою кредитування.

Для нових клієнтів онлайн сервісу діють особливо вигідні умови — компанія готова надати позику з мінімальної підставою ставкою всього 0,01% в день за користування позиковими коштами.

Переваги оформлення кредиту сумою до 10000 грн. у Finsfera

Весь процес від подачі заявки до отримання грошей на сервісі займає лише кілька хвилин. Це особливо важливо в ситуаціях, коли гроші потрібні терміново, наприклад, на оплату медичних послуг, купівлю подарунка на день народження, бронювання готелю для відпочинку.

Finsfera робить свої послуги максимально доступними для широкого кола клієнтів. Для отримання кредиту не потрібно шукати поручителів чи вносити заставу як в ломбарді. Достатньо мати паспорт, ідентифікаційний код та банківську картку.

Всі операції у Finsfera здійснюються онлайн, що дозволяє уникнути черг та відвідування офісів. Подати заявку можна з будь-якого місця і в будь-який час, маючи доступ до інтернету — це значно спрощує процес отримання кредиту і економить ваш час.

Можливість отримати кредит сумою до 10000 грн. дозволяє вибрати саме ту суму, яка необхідна для вирішення ваших фінансових проблем. Ви можете самостійно розрахувати на онлайн калькуляторі суму з відсотками, яку потрібно буде повертати та побачити графік щомісячних виплат.





