Генератор на Соборній площі у Миколаєві / Фото: «НикВести»

Наразі понад 80% українських шкіл мають генератори, й органи місцевого самоврядування продовжують їх закуповувати.

Про це йдеться у відповіді Міністерства освіти та науки України на запит hromadske.

«Цих генераторів не достатньо для повноцінної організації освітнього процесу з використанням усієї потрібної техніки, проте їх може бути достатньо для очних зустрічей учителів з дітьми», — сказали у відомстві.

Зазначимо, що МОН планує наступного навчального року повернути до очного навчання у школах якомога більше дітей. Там вказують, що в умовах вимкнень електрики це найліпший варіант, бо «діти будуть в одних умовах, а не в себе вдома з різним розкладом вимкнень».

На питання про те, яким буде навчання за умов тривалих відключень світла, у відомстві вказують, що школи мають автономію в тому, щоб гнучко організовувати освітній процес залежно від ситуації.

У школах, в яких ще немає укриттів або безпекова ситуація не дозволяє вчитися очно, обставини будуть складнішими, вказує відомство. Тут розглядають варіант асинхронного дистанційного навчання.

До цього премʼєр-міністр Денис Шмигаль повідомляв, що українські школи забезпечені понад 12 тисячами генераторів, а на кінець навчального року майже 50% навчальних закладів змогли забезпечити навчальний процес завдяки альтернативним джерелам живлення.

Що з навчанням дітей в Миколаєві?

Школярі Миколаєва з початку повномасштабного вторгнення РФ навчаються в онлайн-форматі. Хоча влада наразі за сприяння донорів та держави активно облаштовує укриття в навчальних закладах, що іноді викликає у містян обурення.

Відмова від виходу дітей в школи є запорукою їх особистої безпеки, адже Миколаїв досі знаходиться в зоні можливого ураження балістикою з боку російських військових, каже мер Олександр Сєнкевич. При цьому, він наголошує на важливості підготовки укриттів і відновлення навчання в школах, коли ЗСУ посунуть лінію фронту.

Раніше очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім пояснив, чому школи Миколаєва досі працюють онлайн: заклади освіти — цілі для російської армії, оскільки на початку повномасштабної війни у них, як правило, розміщувалися військові.

Варто зазначити, що раніше у відповідь на інформаційний запит «НикВести» щодо критеріїв, яким мають відповідати заклади освіти Миколаєва для відновлення очної роботи у 2023-2024 навчальному році, управління освіти міста повідомило: школи працюватимуть відповідно до рекомендацій ДСНС та Санітарного регламенту, затвердженого Міністерством охорони здоров’я. Перший — наявність укриття, і другий — питна вода у школі.

В планах влади протягом наступних кількох років облаштувати 54 укриття у дитячих садочках, школах та ліцеях Миколаєва.

Загалом цьогоріч у школах Миколаєва фіксували відтік учнів. Порівняно з минулим навчальним роком, кількість школярів зменшилася на 3 тисячі 300 осіб.

Литва планує побудувати у Миколаївській області школу-укриття до кінця 2024 року. Подібні підземні заклади мають зʼявитись ще у 5 регіонах України.

Станом на лютий 2024 року укриття облаштували у 31% шкіл Миколаєва. Це 21 заклад загальної середньої освіти: 10 ліцеїв та 11 гімназій.

Де на Миколаївщині є очна освіта?

У Миколаївській області працювати офлайн дозволили 57 навчальним закладам. У більшості це школи Вознесенського та Первомайського районів. Крім того, 94 шкіл працюють змішано, тобто діти вчаться офлайн за певною черговістю, наприклад, тиждень через тиждень. Ще 277 закладів освіти працюють онлайн.

Також навчальний процес офлайн вдалось організувати у прифронтовому Очакові, який досі знаходиться в зоні ураження ворожого РСЗВ. Там діє змішана форма навчання.

Згідно з моніторингом Управління освіти Миколаївської міської ради, 65% школярів бажають навчатися очно.