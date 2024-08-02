Наслідки удару по столичній лікарні «Охматдит» 8 липня. Фото: Сергій Мельниченко для «НикВести»

Міністерство охорони здоров'я України звернулося до правоохоронних органів з проханням здійснити додаткові перевірки тендеру на ремонт дитячої лікарні «Охматдит» у Києві.

Про це повідомив міністр Віктор Ляшко.

Видання «Наші гроші» раніше інформувало, що «Благодійний фонд «Охматдит» обрав запорізьку компанію «Буд-технолоджі» переможцем тендеру на ремонт пошкодженого корпусу лікарні, хоча її пропозиція була третьою найдорожчою серед 14 учасників (307 мільйонів гривень).

Голова МОЗ пояснив, що кожен учасник тендеру оцінювався за п’ятьма критеріями: співбесіда, оцінка персоналу, матеріально-технічна база, досвід та цінова пропозиція. Деякі компанії були відсторонені через порушення принципу чесноти, зокрема через наявність відкритих кримінальних проваджень.

Віктор Ляшко зазначив, що рішення викликало резонанс, тому МОЗ звернувся до правоохоронних органів для додаткових перевірок. Він наголосив, що він і його команда роблять все можливе для забезпечення прозорості процесу. Міністр також пообіцяв, що після підписання договору з компанією-підрядником буде щодня публікуватися звіт про витрати зібраних коштів.

«Бачу, що цей вибір викликав резонанс, саме тому сьогодні ми звернулися до правоохоронних органів для проведення додаткових перевірок. Зі свого боку хочу ще раз підкреслити, що я особисто і моя команда робимо все, аби процес був абсолютно прозорий», — сказав міністр.

Удар по «Охматдиту» 8 липня

Росія в понеділок, 8 червня, атакувала Київ. Ракета влучила у приміщення Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит».

Загалом посеред дня Росія вдарила по Україні 40 ракетами. Станом на вечір за даними МВС було відомо про 32 загиблих та 129 постраждалих по Україні, зокрема в Києві та Кривому Розі.

Станом на вечір, 8 липня, аварійно-рятувальні роботи в «Охматдиті» тривали. Відомо, що удар припав на корпус, де дітям робили діаліз — очищення крові при нирковій недостатності.

Під час рятувально-пошукової операції з-під завалів рятувальники дістали тіла двох дітей та їхньої матері.

Раніше міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що аварійно-рятувальні роботи на території лікарні вже завершилися: дві людини загинули, 32 поранені.

Згодом в СБУ підтвердили, що Дитячу лікарню «Охматдит» у Києві зруйнувала російська крилата ракета Х-101, запущена бомбардувальником під час масованої ракетної атаки на Україну.

Слід зазначити, що міністр охорони здоров’я Німеччини Карл Лаутербах повідомив, що його країна готова взяти на лікування українських дітей після російського удару по лікарні «Охматдит» у Києві.

Своєю чергою, «Укрзалізниця» надала притулок у лаунж-зонах вокзалу та забезпечила транспортування для всіх сімей, які перебували в «Охматдиті».

Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що з резервного фонду держбюджету спрямували 100 мільйонів гривень на першочергові відновлювальні роботи в «Охматдиті».

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що один з корпусів Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» не підлягає відновленню.