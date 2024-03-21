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Через збільшення кількості захворювань на туберкульоз в Миколаєві міське управління охорони здоровʼя планує до кінця року придбати мобільний флюорограф для одного зі стаціонарних закладів.

Про це в коментарі «НикВести» розповіла начальниця міськздоровʼя Ірина Шамрай.

Пересувний флюорограф буде використовуватися для обстеження населення, зокрема віддалених районів міста таких як Корениха, Зайчевське, Велика Корениха, Матвіївка, Тернівка, а також район Вітовського району. Для їх обслуговування вистачить одного мобільного флюорографа, каже Ірина Шамрай.

— Ми хочемо в один із наших стаціонарних закладів придбати пересувний флюорограф, який дасть можливість обстежити пацієнтів у віддалених куточках громади. Ми писали донорам стосовно можливості придбання такого флюорографу для нас, але за кордоном взагалі такого не випускають. Ми в пошуках цінових пропозицій для цього обладнання. Воно перед війною не було дуже популярним, а сьогодні має величезне значення. Нагальна потреба в мобільному флюорографі виникла через підвищуванність захворювання на туберкульоз. Минулого року в нас захворіли 7 дітей, а коли вони хворіють, це прогностично неприємна ознака того, що поширюється епідемія, на жаль, — розповіла Ірина Шамрай.

За офіційними статистичними даними Миколаївська область знаходиться на 6 місці серед регіонів за захворюваністю на туберкульоз. Цей фактор каже про необхідність передбачати майбутні ризики і більше обстежувати населення для запобігання розвитку епідемії.

— Завжди під час війни зростає захворюваність на туберкульоз через негативні умови проживання. Ми повинні наперед робити кроки, якщо тут всі будуть ходити з туберкульозом, буде пізно тоді щось купляти і виявляти. Коли закінчиться війна, треба обстежити, тим паче у нас є ліки в повному обсязі, — резюмувала вона.

Раніше, начальниця управління охорони здоровʼя Миколаївської ОВА Ірина Ткаченко повідомила, що кількість випадків активного захворювання на туберкульоз у Миколаївській області станом на 2024 рік складає 710 осіб. Крім того, у 2019 році Миколаївська область посідала перше місце за захворюваністю та поширеністю мультирезистентного туберкульозу.

Що людина має знати про туберкульоз?

Це інфекційне захворювання, збудником якого є мікобактерія туберкульозу, яку ще називають паличкою Коха.

Передається захворювання повітряно-крапельним шляхом, зазвичай через кашель, чхання або спільне використання предметів побуту з хворою людиною.

Хоча туберкульоз може впливати на будь-кого, найбільш вразливими групами є люди зі слабким імунітетом, наприклад, ВІЛ/СНІД-інфіковані, або ті, хто живе або працює у зоні високого ризику (наприклад, в недостатньо гігієнічних умовах або в зоні з великою кількістю хворих на туберкульоз).

У 90% людей хвороба вражає легені. Рідше захворювання може ушкодити й інші органи: нирки, хребет, мозок, лімфатичні вузли, кишечник, шкіру, статеві органи тощо. Позалегеневий туберкульоз не є заразним і загрожує життю лише тих людей, які захворіли.

Розрізняють 2 стани, пов’язані з туберкульозом: латентна туберкульозна інфекція та захворювання на туберкульоз. Людина з латентною ТБ-інфекцією зазвичай не відчуває жодних симптомів, почувається добре і не може передавати бактерії туберкульозу іншим. Рентгенограма легень при латентній формі не показує жодних змін, а мазок мокротиння є негативним. Втім, туберкуліновий шкірний тест (проба Манту) чи аналіз крові на гамма-інтерферон покаже наявність ТБ-інфекції.