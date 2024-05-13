Приклад турецьких автобусів, які місто придбає в рамках європейського кредиту

Влада Миколаєва збирається придбати за кредитні кошти 26 автобусів турецького виробництва «Ісузу» завдовжки 9,5 метрів за 4,5 мільйонів євро. Кредитні кошти від Європейського банку інвестиційного розвитку буде виплачувати виконавчий комітет Миколаївської міськради протягом 9 років.

Відповідне рішення було прийнято у понеділок, 13 травня, під час засідання позачергової сесії Миколаївської міськради, пишуть «НикВести».

Кредитний договір з ЄІБ Миколаївська міськрада підписала у 2020 році, кошти будуть виплачуватись протягом 9 років. Автобуси завдовжки 9,5 метрів поступово будуть доставлені у Миколаїв. Перші 10 одиниць очікуються ще цього року у грудні, а до середини липня 2025 року місто отримає ще 16 автобусів.

Приклад турецьких автобусів, які місто придбає в рамках європейського кредиту Приклад турецьких автобусів, які місто придбає в рамках європейського кредиту

Нові автобуси мають низьку підлогу та довжину 9,5 метрів. Крім самих автобусів, угода також включає основні та витратні запасні частини, обладнання та інструменти для технічного обслуговування та ремонту, а також супутні послуги.

— Ми купляємо турецькі автобуси завдовжки 9,5 метрів. Закупівлю цих автобусів за рахунок кредитних коштів ми погоди автобуси ще у червні 2020 року. Необхідно затвердити рішення, щоб платником за даним кредитом був виконавчий комітет, а не Миколаївська міськрада, оскільки вона не є розпорядником коштів. Ніякі гроші нікуди не йдуть, просто міняємо платника, – повідомив керівник транспортного управління Олег Кукса на засіданні комісії міськради з питань ЖКГ.

В загальному рішення підтримали всі присутні депутати одноголосно.

Нагадаємо, про плани закупити новий транспорт з автономним ходом мер Миколаєва повідомив у грудні 2023 року.

Як відомо, українські міста у 2023 році отримали 52 одиниці тролейбусів, з яких 28 нових та 24 вживаних. Миколаїв торік отримав сім нових тролейбусів «Дніпро» Т203 від міжнародних фінансових організацій.

Зазначається, що до кінця 2024 року Миколаїв отримає понад 30 нових тролейбусів з автономним ходом Миколаїв отримає впродовж 12 місяців. Їх закуповують за кредитні кошти Європейського банку реконструкції та розвитку.

Раніше, на «Миколаївелектротрансі» показали, як переробили тролейбус з транспортного засобу, пошкодженого обстрілами. Замість звичайного відновлення, компанія обрала модернізацію, зробивши транспорт з автономним ходом. Оновлений тролейбус здатний на рух до 20 кілометрів і оснащений системою кондиціонування.

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