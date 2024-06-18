Комунальне підприємство «Миколаївоблтеплоенерго» отримало допомогу від уряду Японії через Японське агентство міжнародного співробітництва (JICA).

Про це повідомили у пресслужбі Миколаївської міської ради.

Зазначається, що підприємство отримало два трактори з причіпами та додатковим обладнанням, регулятори тиску газу у кількості 22 одиниць та 330 кульових кранів.

«Ми надзвичайно вдячні нашим міжнародним донорам за те, що у непростий для країни час вони підтримують, зокрема, й теплопостачальні підприємства, надаючи необхідну спецтехніку та устаткування. Ми цінуємо увагу уряду Японії до нас та висловлюємо свою вдячність за отриману допомогу», — повідомив директор ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» Микола Логвінов.

Миколаївські комунальники отримали нову техніку від JICA, фото: пресслужба міськради

Миколаївські комунальники отримали нову техніку від JICA, фото: пресслужба міськради

Миколаївські комунальники отримали нову техніку від JICA, фото: пресслужба міськради

Нагадаємо, завдяки енергомодернізації «Миколаївоблтеплоенерго» в опалювальному сезоні 2023-2024 роках вдалося зекономити близько 1,8 мільйона кіловат електроенергії у порівнянні з попередніми роками.