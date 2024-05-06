Зарядні станції для електромобілів, ілюстративне фото

Комунальне підприємство «Миколаївоблтеплоенерго» оголосило тендер на закупівлю зарядних станцій для електромобілів.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель Prozorro, пишуть «НикВести».

Йдеться про 20 зарядних станцій на загальну суму 1,3 мільйона гривень. Підрядник, згідно тендерної документації, повинен буде надати 10 одиниць настінних зарядних станцій та 10 одиниць зарядних станцій на стійці впродовж шести тижнів з моменту отримання замовлення.

Наразі триває процес подачі тендерних пропозицій від майбутніх учасників аукціону, а а підрядника обиратимуть після 10 травня.

До цього директор «Миколаївоблтеплоенерго» Микола Логвінов пояснив, що це буде соціальний проєкт, щоб підприємство могло заробляти кошти з мінімальною рентабельністю.

— Ми плануємо встановлення своєї комунальної мережі зарядок для електромобілів. Це буде в найближчий час, тиждень-два. Оголосимо тендер на першу партію зарядок. Будемо встановлювати, ми вибрали 55 місць, де це можливо встановити. Перша партія буде на 20-25 місць в цьому році. Це проєкт буде, щоб заробляти якісь гроші з мінімальною рентабельністю. Одна електрозарядка коштує близько 80 тисяч гривень. Це не такі великі витрати, але ми хочемо бути першим комунальним підприємством в Україні, яке це зробило. Підприємство повинно знаходити додаткові можливості заробляти гроші, — заявив Микола Логвінов.

Раніше повідомлялося, що у Миколаєві планують впровадити програму розвитку електрозарядної інфраструктури строком на чотири роки. Ця програма націлена на стимулювання використання транспортних засобів з електричними двигунами та зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферу. Однак депутати міської ради на сесії 25 квітня не прийняли цю програму.

Що з паркуванням у Миколаєві?

Ще до повномасштабного вторгнення, навесні 2021 року, мер Миколаєва Олександр Сєнкевич доручив опрацювати питання облаштування платних парковок у місті. Пізніше стало відомо, що Управлінню транспорту міської ради хочуть доручити займатися організацією парковок і дотриманням правил паркування.

Згодом мер Миколаєва повідомив, що у місті облаштують платні парковки — їх буде близько 25. Для підготовки парковок Миколаїв бере досвід інших українських міст, каже мер: там не будуть встановлювати паркомати, а розрахуватись можна буде навіть телефоном.

У грудні 2023 року депутатам запропонували затвердити правила платного паркування транспорту на території Миколаєва .Розміщення платних майданчиків для паркування узгоджуватиметься з Національною поліцією. Такі майданчики будуть виокремлювати розміткою синього або блакитного кольору, а на їх території встановлюватимуть дорожні знаки, платіжні пристрої, а також в'їзні та виїзні термінали. На території знаходитиметься охорона, табло з інформацією про кількість вільних місць та здійснюватиметься цілодобова відеофіксація. Водночас послуга «мобільне паркування» має бути доступна для водіїв цілодобово.

Водночас миколаївським водіям заборонили паркувати транспортні засоби поза спеціально облаштованих «кишень» на вулиці Нікольській. Причиною такого рішення стало хаотичне паркування, зокрема, на проїзній частині дороги, на даній вулиці, розповів заступник начальника управління транспорту мерії Олег Кукса.

Водночас у Вознесенську вже почали працювати інспектори відділу інспекції з питань контролю за паркування при виконавчому комітеті міської ради. Вони слідкують за дотриманням правил паркування в місті. 164 місця для паркування у Вознесенську визначили ще у 2021 році. Тоді ж почали працювати перші три платні місця для паркування.