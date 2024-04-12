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Миколаївська область отримає з бюджету Херсонської області 15,2 мільйона гривень.

Відповідне розпорядження 28 березня 2024 року підписав очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пишуть «НикВести».

Ці кошти витратять на утримання мешканців Херсонського психоневрологічного інтернату, які зараз перебувають інтернатних закладах Миколаївщини.

Їх збираються надати у 2024 році за бюджетною програмою «Інші субвенції з місцевого бюджету». Всього на утримання підопічних Херсонського психоневрологічного інтернату спрямують 15 мільйонів 211 тисяч гривень.

Психоневрологічний інтернат під Херсоном

Жіночий психоневрологічний будинок-інтернат у Комишанах працює з радянських часів. До повномасштабного вторгнення у ньому жили 400 жінок, за якими доглядали 200 працівників, пише «Бабель». У всіх різні психоневрологічні захворювання, стан здоровʼя теж різний. Тих, хто міг себе доглядати, медсестри називали «трудовою групою». Жінки самостійно одягалися, вмивалися, чистили зуби, прибирали постіль, їли. Інша група — «лежачі», які потребували постійної допомоги. Головна медсестра інтернату Любов Сташко пояснює, що не всі ці жінки знерухоміли через психічне захворювання — декого розбив інсульт, тож вони усвідомлювали себе, але не вставали.

21 жовтня 2022 року окупаційна влада вивезла з Херсонського психоневрологічного будинку-інтернату 54 мешканки. Їх переконали, що вони їдуть у Крим на відпочинок, а коли ситуація стабілізується, то зможуть повернутися. Хоча перед відʼїздом росіяни переконали жінок написати згоду, що вони це роблять добровільно, правозахисники стверджують: це все одно викрадення людей з інвалідністю і воєнний злочин.

Пізніше російський антивоєнний рух «Дозор» виявив, що вивезені з психоневрологічного будинку-інтернату села Каїри в Херсонській області України пацієнти перебувають у Волгоградської області Росії. На офіційному сайті постачальників соціальних послуг Волгоградської області з'явилося повідомлення, що до місцевого психоневрологічного закладу були доправлені підопічні будинку-інтернату з українського села Каїри, при цьому вказується лише кількість привезених останньою партією: «12 одержувачів соціальних послуг».