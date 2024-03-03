Миколаївські рятувальники 2 березня загасили 7 пожеж: горіло сміттєзвалище та суха трава.

Про це йдеться в повідомленні ДСНС у Миколаївській області.

О 07:04 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу сміттєзвалища біля села Мішково-Погорілове.

«Пожежу о 11:15 ліквідовано на площі 500 квадратних метрів. Додатково залучався бульдозер від підприємства. Причина займання встановлюється», — повідомили рятувальники.

На Миколаївщині рятувальники загасили 7 пожеж. Фото: ДСНС На Миколаївщині рятувальники загасили 7 пожеж. Фото: ДСНС

Інші 6 випадків — це пожежі очерету , сміття та сухої трави на відкритих територіях. Дві з них у Миколаївському районі.

За інформацією «НикВести», ввечері в мікрорайоні Матвіївка у Миколаєві горів ліс.

Пожежа у Матвіївці 2 березня. Фото з чатів місцевих жителів

Ще 3 пожежі виникли у Баштанському районі, 1 — у Вознесенському.

«Загальна площа, яку пройшов вогонь склала майже 6,8 га. Причини пожеж наразі встановлюються» — зазначили рятувальники.

Нагадаємо, 1 березня у селі Поділля у Вознесенському районі Миколаївщини на території приватного домовладіння загорілась лазня. Пожежникам вдалось врятувати поруч розташовані житловий будинок, гараж та господарчу споруду.