Рентген-апарат. Фото для ілюстрації з архіву «НикВести»

Миколаївський обласний центр онкології оголосив тендер на закупівлю сучасного флюороскопічного рентгенівського апарата. Очікувана вартість нового обладнання – 16,5 мільйона гривень.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «НикВести».

Апарат повинен бути доставлений до центру до кінця року і мати гарантію щонайменше 12 місяців. Обладнання має бути виготовлене не раніше 2024 року. Крім того, в Україні повинні бути сертифіковані сервісний центр і спеціалісти, які мають сертифікацію від виробника.

Новий рентгенівський апарат буде використовуватися для різноманітних рентгенологічних досліджень, таких як дослідження м'язово-скелетної системи, грудної клітини, стравоходу, шлунково-кишкової та сечостатевої системи, а також цифрова томографія та томосинтез.

Важливим вимогою є те, що поворотний стіл апарата повинен витримувати вагу пацієнта до 250 кілограмів без обмеження рухів.

Тендер триває, а підрядника обиратимуть після 12 серпня.

Нагадаємо, що Миколаївському обласному центру онкології раніше передали близькофокусний рентген-апарат, який може видаляти доброякісні та злоякісні пухлини без хірургічного втручання.

Раніше ми повідомляли, що у Миколаєві за 9 мільйонів гривень планують капітально відремонтувати приміщення обласного центру онкології. Йдеться про ті приміщення закладу, де пацієнти проходитимуть хіміотерапію та де встановлюватиметься сучасне обладнання для цього.



Відповідні торги 18 вересня оголосив Департамент капітального будівництва Миколаївської ОВА. Підрядник повинен буде виконати капітальний ремонт приміщень до 29 лютого 2024 року, зокрема встановити сучасне освітлення, вентиляційну систему, системи опалення та кондиціонування.

Варто зазначити, що на Миколаївщині за час війни зросла кількість онкохворих: найпоширеніші рак молочної залози та шкіри.