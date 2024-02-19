Мешканка Миколаєва поскаржилася на неприбране будівельне сміття в Інгульському районі міста. У «Миколаївкомунтрансі» пояснили, що це не входить до їхніх обов'язків.

Своє звернення жителька Галина Зражевська розмістила на Facebook-сторінці «Contact Center при Миколаївській міській раді».

Як зазначається у повідомленні, залишки розбитих віконних рам та іншого сміття знаходяться у дворах будинків 148б, 148г та 152 на вулиці Космонавтів.

— Коли «Миколаївкомунтранс» підвищував тарифи, то обіцяли вивозити все габаритне сміття з дворів! А зараз ось таке видовище: з кожним днем купа стає все більше», — написала жінка.

У коментарі журналісту «НикВести» директор підприємства Андрій Вецало пояснив, що обсяг цього будівельного сміття значно перевищує норму на одного мешканця міста.

— Кожен житель міста Миколаєва має норму накопичення твердих побутових відходів. Вона становить 8%, плюс 4% на будівельні відходи. Це скоріше будівельні відходи, а не габаритні. І норму на одного мешканця Миколаєва це явно перевищує, – сказав Андрій Вецало.

Будівельні відходи Фото: Contact Center Будівельні відходи Фото: Contact Center Будівельні відходи Фото: Contact Center

За словами Андрія Вецало, люди, які винесли сміття у двір, мали самостійно доставити його на полігон твердих побутових відходів, «а не вивалювати посеред двору».

При цьому, директор підприємства запевнив, що цього разу співробітники «Миколаївкомунтрансу» приберуть сміття.

— Ми за чистоту та порядок. Відправимо Галині фотки та відпишемося, — додав Андрій Вецало.

Раніше повідомлялося, що невідомі минулого року підпалили 48 сміттєвих контейнерів у Миколаєві: « Це роблять якісь хворі ».