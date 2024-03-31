Проспект Центральний, архівне фото: «НикВести»

На озеленення проспекту Центрального у Миколаєві планують витратити 1,9 мільйонів гривень. За ці кошти КП «Парки» придбають 348 дерев.

Відповідний тендер опублікований на сервісі публічних закупівель ProZorro, пишуть «НикВести».

На підприємстві пояснили, що таким чином відгукнулись на численні звернення мешканців, які хочуть бачити своє місто зеленим та охайним навіть під час війни.

«Дорогі миколаївці, за останній рік підприємство отримало багато звернень щодо необхідності озеленення міста. Навіть під час війни жителі хочуть бачити Миколаїв зеленим, комфортним і прибраним. Тому ми плануємо навесні висадити дерева на проспекті Центральному», – повідомили на сторінці КП «Парки» у Facebook.

Зокрема будуть висаджені такі види дерев:

липа крупнолиста – 214 дерев

клен гіналла – 38 дерев

туя аурея На-На золотокончікова – 6 дерев

ялівець «Блакитний Дунай» – 30 дерев

катальпа бігнонієвидна Нана – 40 дерев

софора японська – 20 дерев.

У вимогах заначено, що всі дерева повинні бути здоровими, без видимих пошкоджень, мати добре розвинену кореневу систему та відповідати визначеним характеристикам. Наприклад, крупномірні дерева повинні мати висоту не менше двох метрів та діаметр стовбура на висоті півметра. Крім того, деревам має бути не менше 4 років.

Після укладання договору на закупівлю зелені насадження мають бути доставити на КП протягом десяти днів.

Куди зникли дерева на проспекті Центральному?

На початку березня 2022 року Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич повідомляв, що комунальники почали зносити 30-річні тополі по місту, в тому числі і по проспекту Центральному, для того, щоб облаштувати бліндажі та обігрівати людей на блокпостах.

Зрублені тополі на Центральному проспекті Миколаєва, початок березня 2022 року Зрублені тополі на Центральному проспекті Миколаєва, початок березня 2022 року

Також мер заявляв, що багато тополей на проспекті гнилі та порожні всередині, у зв'язку з чим є ймовірність їх падіння за негоди: «Якщо ви звернете увагу, у багатьох тополь, які забираються з проспекту Центрального, всередині порожнеча, вони гнили і під час будь-якого вітру могли впасти».

Згодом у 2023 році директор ДЖКГ Миколаївської міської ради Дмитро Бездольний доповів, що тополі, які масово вирубали навесні у Миколаєві, використовували не тільки для укріплень, а й для опалення соціальних установ і лікарень. У тому ж році на проспекті Центральному висадили 50 лип.

У 2024 році мер Миколаєва Олександр Сєнкевич заявив, що на місці зрублених два роки тому тополь здовж проспекту Центрального, посадять нові, які не будуть формувати пух, що викликає алергію у містян.

Яка ситуація з зеленими насадженнями у Миколаєві?

Нагадаємо, екологи вимагають розробити програму поводження з деревами у Миколаєві. Екоінспектори невдоволенні обрізкою дерев у Миколаєві, тому просять міськраду розробити і затвердити конкретні правила, які будуть врегульовувати догляд за насадженнями у місті.

Зазначимо, що наразі у Миколаєві не розроблена концепція розвитку зелених зон, а інвентаризацію насаджень востаннє проводили у 2018 році.

Як відомо, наразі для висадки дерев у Миколаєві оголошують різноманітні акції. До прикладу, таким чином у парку Перемоги у жовтні 2023 року висадили молоді сосни, а у грудні — липи вздовж проспекту Центрального.

Нагадаємо, у березні 2022 року міський голова Олександр Сєнкевич заявив, що у Миколаєві вирубуватимуть тополі, щоб облаштувати бліндажі та обігрівати людей на блокпостах. Пізніше директор департаменту ЖКГ міської ради Дмитро Бездольний уточнив, що зрубані тополі, використовували не тільки для укріплень, а й для опалення соціальних установ і лікарень.

Вже у травні 2023 року комунальне підприємство «Миколаївські парки» замовило на 5 мільйонів гривень послуги з видалення дерев, санітарної та омолоджувальної обрізки дерев, корчування пнів та висаджування дерев на території міста. Мова йшла про висадку 50 молодих кленів. Тоді мер Миколаєва Олександр Сєнкевич поцікавився у містян, чи варто закуповувати саджанці дерев та кущів.

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