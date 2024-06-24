Айпад гарний без чохла. І вразливий, а це переважує. Удари по екрану чи корпусу призводять до поломок. Тож використання захисного кейсу — необхідність, а не данина моді. Тим більше, що гарний аксесуар здатний розширити функціональність планшета та підвищити ергономіку.

Вибрати чохол для Айпада важко. Асортимент різноманітний, і кожна пропозиція приваблива по-своєму. Наприклад, оригінальні розробки Епл підкуповують топовою якістю та фірмовим лаконічним дизайном. А продукція від сторонніх виробників найчастіше поза конкуренцією за ціною.

Головне – зручність. Захисний кейс повинен без проблем надягатися та зніматися. Важливими є тактильні відчуття. Якщо торкатися поверхні неприємно, краще зробити вибір на користь іншого матеріалу або дизайну.

Призначення

Чохли для Apple iPad ділять на індивідуальні та універсальні. Різниця між ними полягає у можливостях використання. Перші - за розміром і конструкції підходять тільки для однієї конкретної моделі планшета, другі - сумісні відразу з кількома пристроями.

Краще вибирати індивідуальні – вони краще сідають та підвищують комфорт експлуатації. Їх не доводиться знімати, коли потрібно зарядити планшет, підключити зовнішній накопичувач або скористатися камерою.

Матеріали виготовлення

З чого тільки не роблять чохли для планшетів Епл. Найчастіше зустрічаються такі варіанти:

Натуральна шкіра. Відрізняється довговічністю, добре носиться, без запаху. Пластик. Коштує недорого, проте захищає ефективно. Згодом може вигоріти. Екошкіра. На вигляд – як натуральна. Зносостійкість залежить від товщини, якості швів чи клею. Поліуретан. Надійний і міцний, легкий, не мажеться при дотику. Силікон. Прозорий чи кольоровий. Здорово амортизує, ідеально обволікає корпус.

Дизайн

Для ділових зустрічей та переговорів — чохли у нейтральних кольорах. Наприклад, чорні, білі, сірі та коричневі. Вони не привертають увагу і виглядають дорого.

Для планшета, який використовується як розважальний центр у подорожах – яскраві однотонні та принтовані аксесуари. Можна навіть із написами, стікерами, іншим декором.

Додаткові функції

Допоміжні функції переважно залежить від особливостей конструкції. Найчастіше зустрічаються чохли з цікавими фішками:

Вбудована клавіатура із зручними клавішами, які точно спрацьовують та тихо ходять;

підставка для стійкого положення на плоских поверхнях без підтримки руками;

кишеньки для дрібних предметів: флешок, банківських карток та готівки, електронного пера.

кришка, при закритті якої планшет автоматично надсилається в режим сну.

Увага до кожної деталі, завчасне встановлення цінових рамок та визначення основних вимог – секрети вибору чохла, який прослужить максимально довго.