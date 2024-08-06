Південноукраїнська АЕС, фото: megafile

Національне антикорупційне бюро України і Спеціалізована антикорупційна прокуратура скерували до суду справу проти чотирьох осіб, яких підозрюють у розкрадання 12,3 мільйона гривень при закупівлі систем кондиціювання на Південноукраїнській АЕС.

Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

Слідство, встановило, що начальник управління виробничо-технічної комплектації ВП «Южно-Українська АЕС» сприяв перемозі двох компаній у торгах із закупівлі систем промислового кондиціонування, які проводила атомна електростанція.

«Обладнання поставили за завищеними цінами, внаслідок чого державі завдано понад 12,3 мільйона гривень збитків. У липні 2021 року посадовцю і організатору схеми, фактичному керівнику компаній, повідомили про підозру за частиною 5 статті 191 Кримінального Кодексу України», — сказано в повідомленні.

У прес-службі додали, що під час розслідування детективи встановили причетність до вчинення злочину фінансового директора однієї з компаній, яка забезпечила фінансування схеми, та номінального керівника обох компаній, який сприяв завищенню вартості поставленого на АЕС обладнання.

Розкрадання ₴12,3 млн на Південноукраїнській АЕС

Нагадаємо, як у 2021 році правоохоронці повідомили про підозри начальнику управління виробничо-технічної комплектації Південноукраїнської АЕС Дмитру Соколову та посібнику-фактичному керівнику двох компаній.

За даними слідства, він у 2011-2012 роках сприяв перемозі двох комерційних структур у торгах із закупівлі систем промислового кондиціювання, які проводять АЕС. Через те, що обладнання поставили за завищеними цінами, державі завдано збитків на понад 12,3 мільйона гривень. Чоловіків звинувачують у частині 5 статті 191 Кримінального кодексу України. Чиновнику загрожує до 12 років ув'язнення.

Варто зазначити, що перші повідомлення про можливе розкрадання з'явилися у травні 2014 року після перевірки державної фінансової інспекції у Миколаївській області.

У грудні 2021 року вищий антикорупційний суд призначив до розгляду справу Дмитра Соколова та вирішив його судити заочно, тому що той з 2016 року переховуэться за кордоном.

У липні 2022 року НАБУ та САП завершили розслідування у справі.