Нацбанк заборонив українцям грати в азартні ігри за кредитні кошти.

З 22 червня в Україні починає діяти заборона на використання кредитних коштів для участі в азартних іграх.

Про це повідомляє Національний банк України.

«Національний банк України з 22 червня 2024 року запроваджує заборону на проведення платіжних операцій клієнтів на рахунки організаторів азартних ігор для участі в азартних іграх за рахунок коштів, отриманих на умовах кредиту», — сказано в повідомленні.

У Нацбанку вважають, що це дасть змогу мінімізувати ризики для безпеки та стабільності фінансової системи, зменшить негативні наслідки функціонування сфери азартних ігор в мережі інтернет та сприятиме захисту прав споживачів та розвитку відповідального споживчого кредитування.

Нагадаємо, як Мінцифри звернулося до Apple і Google, щоб видалити застосунки нелегальних онлайн-казино з маркетплейсів.