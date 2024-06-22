З 22 червня в Україні починає діяти заборона на використання кредитних коштів для участі в азартних іграх.
Про це повідомляє Національний банк України.
«Національний банк України з 22 червня 2024 року запроваджує заборону на проведення платіжних операцій клієнтів на рахунки організаторів азартних ігор для участі в азартних іграх за рахунок коштів, отриманих на умовах кредиту», — сказано в повідомленні.
У Нацбанку вважають, що це дасть змогу мінімізувати ризики для безпеки та стабільності фінансової системи, зменшить негативні наслідки функціонування сфери азартних ігор в мережі інтернет та сприятиме захисту прав споживачів та розвитку відповідального споживчого кредитування.
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З 22 червня в Україні починає діяти заборона на використання кредитних коштів для участі в азартних іграх.
Про це повідомляє Національний банк України.
«Національний банк України з 22 червня 2024 року запроваджує заборону на проведення платіжних операцій клієнтів на рахунки організаторів азартних ігор для участі в азартних іграх за рахунок коштів, отриманих на умовах кредиту», — сказано в повідомленні.
У Нацбанку вважають, що це дасть змогу мінімізувати ризики для безпеки та стабільності фінансової системи, зменшить негативні наслідки функціонування сфери азартних ігор в мережі інтернет та сприятиме захисту прав споживачів та розвитку відповідального споживчого кредитування.
Нагадаємо, як Мінцифри звернулося до Apple і Google, щоб видалити застосунки нелегальних онлайн-казино з маркетплейсів.