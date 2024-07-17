Прапори Японіі та України. Ілюстраційне фото

Японія планує надати Україні кредит у розмірі 3,3 мільярда доларів за рахунок доходів від заморожених російських активів.

Про це із посиланням на дипломатичні джерела повідомляє Kyodo.

Ця сума є частиною підтримки, яку Україні нададуть країни «Великої сімки» з використанням відсотків від заморожених суверенних активів Росії.

За словами джерел, очікується, що США і Європейський союз виділять по 20 мільярдів доларів, а Японія, Велика Британія і Канада розділять 10 мільярдів доларів, що залишилися. G7 має намір розпочати проєкт до кінця цього року.

G7 має намір розпочати проєкт до кінця цього року.

Раніше повідомлялось про те, що Єврокомісія планує надати кредит Україні на 50 мільярдів доларів під заставу заморожених активів РФ для підтримки України.