Надходження податку на нерухомість у Миколаївській області зросло на 13 млн грн

За підсумками двох місяців цього року до місцевих бюджетів Миколаївської області надійшло 32,7 мільйона гривень податку на нерухоме майно.

У Головному управлінні ДПС Миколаївської області зазначили, що це на 13 мільйонів гривень перевищує надходження аналогічного періоду минулого року.

Повідомляється, що із цієї суми юридичними особами сплачено майже 24 мільйона гривень, фізичними особами — 8,7 мільйонів гривень.

У ДПС нагадали, що за житло податок для фізичних осіб розраховується за площу, що перевищує для квартир — 60 квадратних метрів, житлових будинків — 120 квадратних метрів. Якщо є і квартира, і приватний будинок, то податок потрібно заплатити на нерухомість понад 180 квадратних метрів.

Слід зазначити, що сплачувати податок необхідно у строк 60 днів. Власники житла, які не сплатили податок на нерухомість до вказаного строку, змушені будуть сплатити штраф. При затримці сплати податку до 30 календарних днів розмір штрафу становитиме 5% від суми боргу. При затримці понад 30 календарних — 10% від суми податку.