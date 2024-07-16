Запорізький алюмінієвий комбінат. Фото: Фонду державного майна

Націоналізований Запорізький алюмінієвий комбінат виставлений на приватизацію. Стартова вартість об’єкта — майже 152 мільйонів гривень.

Як повідомляється на сайті Фонду державного майна, на аукціон виставлений державний пакет акцій розміром 97,5458 % статутного капіталу.

Об’єкт розташований за адресою: місто Запоріжжя, Південне шосе, 15. Аукціон призначено на 6 серпня. Наразі триває прийом пропозицій. Стартова ціна комбінату 151 мільйон 861 тисяча 503 гривні.

За даними ФДМУ, раніше Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат був єдиним виробником первинного алюмінію в Україні. Проте у 2000-х він перейшов у власність до росіян, які суттєво зменшили потужність комбінату. У березні 2009 року зупинився глиноземний цех, у квітні 2011 року — електролізний цех, у липні 2014 року — ливарний цех.Основними джерелами доходу підприємства стали здавання майна в оренду, продаж активів і виробничих запасів.

Нагадаємо, що 29,53% від загальної вартості акцій цього заводу належали російському олігарху Олегу Дерипасці, якому також належали активи глиноземному заводі в Миколаєві. У Лютому 2023 року в управління Фонду держмайна перейшла частина акцій запорізького заводу, якими мав право розпоряджатися російський олігарх. Раніше у Фонді уже були понад 68% акцій цього підприємства. Тож після передачі їх стало 97,5%.

Запорізький алюмінієвий комбінат. Фото: Фонду державного майна Запорізький алюмінієвий комбінат. Фото: Фонду державного майна

Нагадаємо, що Фонд державного майна України допомагає націоналізованому Миколаївському глиноземному заводу (МГЗ) зняти арешт з рахунків та відновити роботу підприємства.

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Націоналізація Миколаївського глиноземного заводу

16 лютого 2023 року Вищого антикорупційний суд ухвалив рішення щодо націоналізації МГЗ. Втім, адвокати, які захищали інтереси Миколаївського глиноземного заводу подали шість апеляційних скарг на рішення суду першої інстанції. Зрештою, 21 червня минулого року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду відхилила апеляційні скарги на рішення суду першої інстанції щодо конфіскації корпоративних прав Миколаївського глиноземного заводу. Тож рішення по конфіскацію ста відсотків капіталу заводу та супутніх йому підприємств стало остаточним.

Через рік після відповідного рішення суду, у березні 2024 року Україна завершила процес націоналізації Миколаївського глиноземного заводу (МГЗ), який конфіскували у російського олігарха Олега Дерипаски.

Як свідчать дані єдиного державного реєстру юридичних осіб, з 20 березня 2024 року єдиним засновником підприємства став Фонд державного майна України.

Зазначимо, що МГЗ фактично зупинив свою роботу на початку повномасштабного вторгнення, а корпоративні права підприємства перебували під арештом з червня 2022 року. У травні 2023 року голова Миколаївської обласної адміністрації Віталій Кім заявив, що на заводі залишилось всього 300 співробітників із 6 000, які були до війни. Вони переважно зайняті охороною та обслуговуванням шламових полів.

Як відомо, ТОВ «Миколаївський глиноземний завод» є одним із найбільших забруднювачів атмосферного повітря в області. Протягом 2021 року підприємством викинуто в атмосферу 2672,7 тонн забруднюючих речовин, що на 140,9 тонн більше, ніж у 2020 році. Основні забруднюючі речовини, які викидалися підприємством 2021 року: сполуки азоту — 1345,1 тонни, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок — 756,6 тонни, оксид вуглецю — 316,7 тонни, метали та їх сполуки — 234,8 т.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім бажає, щоб Миколаївський глиноземний завод після переходу у держвласність виготовляв сировину для виробництва алюмінію в Європі.

Зараз на підприємстві з п’яти тисяч співробітників залишилось 400. Основна їх задача — підтримка двох шламосховищ, які знаходяться на території МГЗ.