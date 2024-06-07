Під час відключень світла, внаслідок масового переходу на мобільний інтернет, різко зростає навантаження на мережі мобільних операторів.

Це, своєю чергою, призводить до проблем зі зв’язком, розповів директор департаменту з розвитку фіксованого інтернету Міністерства цифрової трансформації Юрій Мацик в ефірі телемарафону.

«В Україні мережа побудована таким чином, що більшість користувачів використовують доступ до інтернету через фіксовану мережу, решта через мобільний зв’язок. При цьому 80% використання трафіку відбувається саме через фіксовану wifi мережу», – пояснив Юрій Мацик.

Він додав, що під час відключень світла мобільні телефони переходять на стільникові дані, що посилює навантаження на вежі мобільних операторів. Останні не здатні впоратись зі значним зростанням кількості користувачів мобільного інтернету, що призводить до проблем зі зв’язком.

«Ба більше, частотний ресурс операторів, від якого залежить пропускна здатність мережі, має обмеження, які не можна просто так збільшити», – наголосив він.

У Мінцифри закликали громадян самостійно подбати про стабільну роботу мережі у себе вдома. Для цього у відомстві рекомендують звернутись до провайдера та запитати щодо можливості підключення технології xPON.

Нагадаємо, в ніч проти 8 червня почне працювати додатковий блок однієї з атомних електростанцій, що ненадовго покращить ситуацію в енергосистемі.