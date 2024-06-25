Контейнеровоз, ілюстративне фото: Олександр Кубраков

Компанія MSC, світовий лідер у контейнерних перевезеннях, скасувала свій перший візит у порт Одеси з початку повномасштабного вторгнення через затягування митного оформлення.

Про це повідомила Асоціація міжнародних експедиторів України.

«Причиною стали безпідставні перевірки вантажів та затягування митного оформлення експортних контейнерів з сільгосппродукцією на невизначений період, через що вантаж блокується на невизначений строк, та здорожчується через додаткові витрати зі зберігання та демередж, які можуть досягати 2−3 тисяч доларів», — сказано у повідомленні.

Асоціація вказала на те, що така діяльність митниці створює загрозу для запуску регулярного контейнерного сервісу до портів Великої Одеси. Це стосується планів MSC з'єднати Одесу з одним з найбільших турецьких морських хабів через фідерне сполучення в порту Текірдаг.

Нагадаємо, Одеський морський порт вилучать зі списку ЮНЕСКО, але включать його до буферної зони – території навколо об'єкта, де діятимуть обмеження щодо нового будівництва.