Національний банк України прогнозує, що протягом 2024 року тарифи на житлово-комунальні послуги, зокрема на газ, опалення та гарячу воду, залишатимуться без змін. Однак, через складну ситуацію в енергетиці та державному бюджеті, очікується, що в наступні роки тарифи будуть поступово коригуватися.

Такі дані надані у новому інфляційному звіті.

У ньому зазначається, що з 2025 року тарифами почнуть приводити до економічно обґрунтованих рівнів. Звіт також попереджає про ризики, пов'язані з невизначеністю термінів та обсягів коригування, особливо щодо енергетичних тарифів. Це є одним з факторів ризику для інфляційного прогнозу.

Суттєве підвищення цін на енергоносії для усунення дисбалансів в енергетичному секторі може стати джерелом додаткового інфляційного тиску та вимагатиме збільшення субсидій для населення. Водночас, триваліше відтермінування приведення тарифів до економічно обґрунтованих рівнів може знизити інфляцію, але накопичуватиме фінансові проблеми державних енергокомпаній та створюватиме квазіфіскальні дисбаланси.

Згідно з НБУ, це призводитиме до нестабільності на енергоринку, знижуватиме інвестиційний потенціал галузі та відкладатиме ціновий тиск на майбутнє.

«Мораторій на підвищення окремих тарифів на послуги ЖКГ для населення ще певний час обмежуватиме зростання адміністративних цін», — зазначають у звіті.

Проте з 2025 року тарифи будуть поступово приводитися до ринкових рівнів, що стане значним проінфляційним чинником у 2025-2026 роках.

Нагадаємо, що Національна комісія з регулювання енергетики (НКРЕКП) планує змінити підхід до формування тарифів на розподіл електроенергії, починаючи з 2026 року. Замість двох нинішніх класів напруги буде введено три.

Зазначимо, що після закінчення війни почнеться поступове підвищення тарифів на газ та електроенергію з метою відшкодування витрат.

Нещодавно Міністр енергетики Герман Галущенко спростував поширювану в мережі інформацію про нібито майбутнє підвищення цін на електроенергію до 8 гривень за кВт.