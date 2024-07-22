Національний банк увів в обіг другу монету з серії «Збройні Сили України», що вшановує українську зброю та її творців — «Українська бавовна. Лелека-100».

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Зазначається, що монета присвячена багатоцільовому безпілотному авіаційному комплексу «Лелека-100», розробленого українською компанією DeViRo та з 2021 року офіційно прийнятого на озброєння ЗСУ.

На аверсі монети змодельовано стилізоване зображення з монітора керування польотом безпілотника «Лелека-100», де на степових дорогах відображені виявлені ворожі цілі — танки.

В центрі — абрис планера комплексу, який втілює технологічний прогрес та інноваційний потенціал України.

Монета «Українська бавовна. Лелека-100» / Фото: Нацбанк України Монета «Українська бавовна. Лелека-100» / Фото: Нацбанк України

На реверсі зображено планер розвідувального комплексу в польоті. Над ним — стилізований абрис птаха лелеки, що символізує мир та спокій, які забезпечуються завдяки пильності «Лелеки-100».

В нижній частині композиції — вид земної поверхні з умовною схемою візуального дослідження маршруту польоту безпілотника, що віддзеркалює стратегічне бачення та планування.

Тираж 5 гривневої монети становить до 75 000 штук. Із 23 липня її можна буде придбати в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ.

Нагадаємо, що з 1 серпня Національний банк розпочинає вилучати з обігу банкноти номіналом 500 гривень зразків 2003–2007 років. Їх поступово замінюватимуть на банкноти зразка 2014 року та наступних років випуску.