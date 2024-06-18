Будівництво нової тепломережі у Миколаєві. Фото: «НикВести»

У Миколаєві не встигнуть збудувати нову тепломережу по вулиці Пограничній до початку опалювального сезону 2024-2025 через відсутність коштів.

Про це на брифінгу розповів начальник управління житлово-комунального господарства Миколаївської ОВА Євген Гладков, пишуть «НикВести».

Зазначимо, що у лютому цього року управління анонсувало будівництво нової теплової мережі вздовж вулиці Пограничної у Миколаєві, яка стала однією з найбільш проблемних ділянок під час минулого опалювального сезону. Пізніше, у березні, був оголошений тендер на будівництво мережі вартістю понад 500 мільйонів гривень від вулиці Корабелів до вулиці Маршала Василевського. Однак, коштів на її будівництво поки не знайшли.

— Теплова мережа на вулиці Пограничній — це головна артерія Миколаївської ТЕЦ. Плани буди поміняти її майже від БСМП до, умовно кажучи, зоопарку, велика протяжність, велика сума коштів. Відверто скажу, що поки що їх не знайшли, — сказав Євген Гладков.

Начальник управління житлово-комунального господарства Миколаївської ОВА Євген Гладков. Фото: «НикВести»

За його словами, сьогодні це питання обговорюється з донорами. Однак, навіть, якщо кошти вдасться знайти найближчим часом, збудувати мережу до опалювального сезону не вдасться.

— Ведуться перемовини з міжнародними донорами, будемо сподіватися, що вирішення скоро. Може я скажу не популярні речі, але виконати її повну заміну до наступного опалювального сезону дуже проблемно, — сказав Євген Гладков.

Він сказав, що комунальне підприємство «Миколаївобленерго» розробило проектну документацію по даному проекту, тож роботу почнуть як тільки знайдуть фінансування.

— В цьому питанні працюють обидва підприємства (Миколаївська ТЕЦ та «Миколаївоблтеплоенерго», — прим). Завдання з проектування теплової мережі взяло на себе «Миколаївоблтеплоенерго», цю роботу вони виконали, отримали експертний висновок, підготувались до можливого фінансування. Навіть якщо ми залучимо цей фінансовий ресурс то є наміри прокладати її паралельно (до існуючої мережі, — прим), ми продовжимо її будувати, як тільки нам вдасться залучити фінансовий ресурс, — сказав начальник управління.

Замість цього Миколаївська ТЕЦ сьогодні точково проводить ремонт найбільш проблемних ділянок теплової мережі. Євген Гладков зазначив, що станом на 18 червня Миколаїв на 30% готовий до майбутнього опалювального сезону.

— Стан підготовки до зими на 30% відповідає планам та завданням. З того матеріального резерву, який є у Миколаївської ТЕЦ, ремонтують найбільш проблемі ділянки. Перший етап гідравлічних випробувань проведено, виявляються дефекти, — сказали в управлінні.

Опалювальний сезон 2023-2024 у Миколаєві

Опалювальний сезон 2023-24 у Миколаєві розпочався 14 листопада, однак Миколаївська ТЕЦ змогла забезпечити містян теплом тільки на початку грудня через чисельні аварії на тепломережах. Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич вважає, що проблеми із запуском тепла в наступних роках будуть лише погіршуватись.

Після зриву опалювального сезону та заяв Миколаївської ОВА про необхідність кадрових рішень, у ТЕЦ розпочали службове розслідування, щоб знайти винних.

Станом на вечір 18 листопада 2023 року Миколаївська ТЕЦ підключила до тепла тільки половину від загальної кількості своїх споживачів у Миколаєві. При цьому, у вересні в ТЕЦ повідомляли, що на 92% готові до початку опалювального сезону.

Станом на вечір 20 листопада у Миколаєві без опалення залишалися десятки багатоквартирних будинків. У кількох районах міста тривали ремонтні роботи тепломереж. Тоді перший заступник Миколаївського міського голови Віталій Луков повідомив, що підключати усі житлові будинки Миколаєва до тепла планують за декілька днів.

Однак на вечір 21 листопада у місті без опалення все ще залишалися більше 400 багатоквартирних будинків. В Миколаївській ТЕЦ розповіли, що затримки у подачі тепла у багатоквартирні будинки виникли через великі пориви на магістральних трубопроводах теплотрас.

30 листопада в ТЕЦ повідомили, що через аварійні роботи ще на трьох ділянках міста жителі на деякий час знову залишаться без опалення. Проте в компанії одразу повідомили про гарну новину — за прогнозом синоптиків у Миколаєві очікується покращення погодних умов.

Численні пориви мереж ТЕЦ пов'язують, зокрема, з тим, що минулого опалювального сезону підприємство використовувало солону воду з лиману, яка прискорює корозію і так застарілих труб. На противагу цьому у «Миколаївоблтеплоенерго» заливали очищену воду зі свердловин, про що «НикВести» писали у статті «Зима близько: Яким буде опалювальний сезон в Миколаєві?». Таким чином в будинках, які обслуговує комунальне облтеплоенерго, старт обох опалювальних сезонів почався без зривів та значних аварій.

Водночас в Миколаївській ТЕЦ повідомили, що під час опалювального сезону 2023/2024 заливали воду з лиману тільки в аварійних випадках. Таким чином мережі підприємства були заповнені солоною водою на 8%, тоді як минулого року системи були заповнені лиманною водою на 91%.

Офіційно опалювальний сезон 2023-2024 завершили 28 березня.