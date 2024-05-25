Сергій Бичков, Очаківський міський голова, фото: «НикВести»

Відносно міського голови Очакова Сергія Бичкова, в якого раніше НАЗК виявило ознаки незаконного збагачення, правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомила речниця обласного управління поліції Миколаївської області Марина Калина.

«Стосовно мера Очакова порушено кримінальні провадження за двома статтями: за ч.1 статті 366-2 ККУ (Декларування недостовірної інформації) та ст. 368-5 (Незаконне збагачення)», – сказала Марина Калина.

Крім того, вона також додала, що розслідування веде поліція Миколаївської області, в інтересах слідства жодних деталей не розголошують.

Нагадаємо, у 2022 році міський голова Очакова Сергій Бичков придбав в Іспанії квартиру вартістю понад 5 мільйонів гривень.

У квітні 2022 року мер Сергій Бичков не дозволив журналістам працювати у місті, а заступник мера прокоментував це так: «Не треба сюди їздити».

Хоча пізніше у мерії Очакова пояснили відсутність Сергія Бичкова у публічному просторі його нелюбов’ю до такого спілкування та визнали, що медійна закритість не врятувала громаду від обстрілів і окупації.

Закриту поведінку Бичкова і відсутність звітів про результати своєї роботи голова Миколаївської ОВА пояснив тим, що він «непублічна людина».

Як мер Очакова повʼязаний зі справою про держзраду Едуарда Шевченка?

Едуард Шевченко очолював відділ міськради Очакова, що відповідає за безпеку у місті та був командиром 73-го морського центру спецпризначення. Під час його затримання у березні 2023 року СБУ повідомили, зокрема, і про те, що він намагався завербувати Сергія Бичкова.

Згідно справи, у 2023 році, коли Едуард Шевченко займав посаду керівника відділу охорони та спостереження управління ЖКГ Очаківської міської ради, він отримав завдання від Сергія Колеснікова завербувати мера для лояльного відношення. У безпосередньому спілкуванні з Бичковим у міськраді Шевченко сказав, що з мером хочуть поспілкуватись представники РФ.

«Остерегается очень сильно. Предложил через меня», — відзвітував він тоді Колеснікову після спілкування з очаківським мером.

Вже після затримання Едуард Шевченко заявив, що здивований релізом СБУ, в якому вказано, що він намагався завербувати працювати на росіян мера Сергія Бичкова.

Заступник голови ради громадського контролю Бюро економічної безпеки України Денис Жело прокоментував відсутність претензій у правоохоронців до мера Очакова Сергія Бичкова, колегу якого затримали на державній зраді. За словами Дениса Жело, міський голова Очакова Сергій Бичков «дружив по всіх напрямках з агентом російської розвідки Едуардом Шевченко».

Сам Едуард Шевченко відзначив, що вважає Сергія Бичкова найбільш ефективним мером з усіх, що були в Очакові.