В Одесі викрили шахрайство з нерухомістю в центрі міста, фото: прокуратура Одеської області

Правоохоронці викрили в Одесі шахрайську схему заволодіння комунальним майном, організатором слідство вважає депутата Одеської міськради.

Про це повідомили у пресслужбі Офісу Генпрокурора.

За даними слідства, депутат, який був членом постійної комісії Одеської міськради з комунальної власності, створив схему незаконного збагачення шляхом реєстрації права власності на нерухомість, що належала територіальним громадам прямо або опосередковано.

До свого плану він залучив знайомого адвоката та виконавців з числа довірених осіб. Спільники шукали комунальні приміщення на першому та другому поверхах у центрі Одеси, орендували їх через контрольовані громадські організації та підприємства, а потім викуповували їх без конкурентних торгів.

«Після цього збільшували площу вже викуплених приміщень за рахунок горищ і підвалів та на підставі сфальсифікованої документації реєстрували право власності на підставних осіб», — йдеться в повідомленні.

В Одесі викрили шахрайство з нерухомістю в центрі міста, фото: прокуратура Одеської області В Одесі викрили шахрайство з нерухомістю в центрі міста, фото: прокуратура Одеської області

У поліції уточнили, що схема працювала з 2011 року. За цей час її учасники, за даними прокуратури, заволоділи трьома об’єктами нерухомості в середмісті Одеси. Збиток для територіальної громади правоохоронці оцінили в понад 10 мільйонів гривень.

У прокуратурі повідомили, що співорганізатору та двом виконавцям обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави.

Стосовно депутата-організатора вирішується питання про оголошення у розшук та надання судом дозволу на затримання з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, на Миколаївщині затримали мешканця Коблевого за звинуваченням у вимагання грошей та погрозах вбивства.

Раніше ми писали, що в Одеській області затримали правоохоронця, якого підозрюють у корупції. Патрульний вимагав «винагороду» за безперешкодне транспортування аграрної продукції вантажівками.