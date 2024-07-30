Фото: Голова Одеської ОВА Олег Кіпер

Фахівці провели дослідження якості повітря через неприємний запах в Одесі. Але за результатами ніяких порушень не знайшли.

Про це свідчать результати дослідження комунального підприємства «Муніципальний центр екологічної безпеки» Одеської міської ради від 25 липня, пишуть «НикВести».

Понад тиждень мешканці деяких районів Одеської області відчувають неприємний запах у повітрі, повідомили в міській раді.

«Якщо ви відчуваєте неприємний запах, спеціалісти рекомендують закрити вікна і двері, утриматись від перебування на відкритому повітрі. Ситуація залишається на контролі», – повідомили там.

Фахівці центру екологічної безпеки відібрали проби за маршрутом: 5-та станція Великого Фонтану, Автовокзал, вулиця Мечникова та вулиця Старопортофранківська, вулиця Червонослобідська, вулиця Воробйова. Однак перевищень норм гранично допустимих концентрацій не знайшли.

Згодом дослідження якості повітря в Одесі проводили впродовж ще трьох днів – 27-29 липня. Дослідження повітря та поверхні водоймищ на вміст пестицидів 27 липня провели фахівці державної установи «Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України». Але зразки проб відповідали вимогам санітарним нормам, повідомили в Одеській міській раді.

А 28 липня дослідження повітря провели на проспекті Небесної Сотні та вулиці Інглезі, вулиці Малиновського, 61 та вулиці Преображенській. Проби відібрали на такі показники: діоксид сірки, діоксид азоту, сірководень, окис вуглецю, пил, сажа, аміак. Однак перевищень також не зафіксували.

Водночас 29 липня служба екологічного контролю «Муніципального центру екологічної безпеки» провела дослідження повітря у двох точка: на об’їзній дорозі біля санаторію Куяльник та на Шкодовій горі. Перевищень також не виявили, повідомили в міськраді.

Що з повітрям у Миколаєві?

У 2023 році Миколаїв посів четверте місце у рейтингу міст України з найзабрудненішим повітрям. Після чого екоорганізація SaveDnipro оприлюднила інформацію, що торік у Миколаєві зафіксували найвищу серед українських міст концентрацію формальдегіду у повітрі.

Пізніше у Миколаївському обласному центрі з гідрометеорології пояснили, що формальдегід багато років є основним забруднювачем атмосферного повітря міста. Також фіксували перевищення діоксиду азоту.

Експерти пояснили, що перевищені норми можуть бути пов'язані як зі збільшенням автотранспорту, так і з можливою зміною виду палива, що використовується. А для зниження рівня формальдегіду у повітрі Миколаєву необхідно розробити програмуекологічної безпеки атмосферного повітря у місті з урахуванням європейського досвіду.

Водночас у Миколаївському обласному центрі з гідрометеорології стверджують, що рівень формальдегіду у повітрі міста «не є критичним», попри те, що фіксується перевищення середньодобової гранично допустимої концентрації. Така ситуація, кажуть там, зберігається у місті протягом останніх 10 років.

Ще в 2020 році індекс якості повітря у Миколаєві досяг шкідливого для людини рівня. Найбільшими забруднювачами атмосферного повітря у 2021 році стали Миколаївський глиноземний завод, підприємство «Югцемент» та «Оператор газотранспортної системи «Миколаївгаз».

Загалом ситуація з найбільшими забруднювачами повітря на Миколаївщині зберігається із року в рік. За даними 2018 року, найбільшими забруднювачами повітря в регіоні також були Миколаївський глиноземний завод, «Югцемент» та «Миколаївгаз».