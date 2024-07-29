Ілюстраційне фото

Опозиція у Німеччині пропонує скасувати грошову допомогу українським біженцям, які не працюють офіційно.

Про це повідомив генеральний секретар німецької партії Християнсько-демократичний союз Карстен Ліннеманн в інтерв'ю Funke.

За його словами, в Німеччині шестизначна кількість людей принципово не бажає працювати, тому держава для них повинна повністю скасувати базову допомогу, адже зменшення виплат на 10, 20 чи 30 відсотків є недостатнім.

— Ми повинні обговорити, чому в багатьох європейських країнах понад 50 відсотків українців працюють, а в Німеччині - лише 25 відсотків. Існує явний брак стимулів для того, щоб швидко взятися за роботу,– наголосив він.

Нагадаємо, що у березні Ірландія різко скоротила виплати для українських біженців, які проживатимуть у державному житлі. Меншу допомогу новоприбулі українці отримуватимуть вже з наступного тижня.