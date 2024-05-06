Підбір спідньої білизни — стрес навіть за умов десяти примірок та півдня вільного часу для шопінгу в торговому центрі. А вибрати жіночу білизну онлайн ще складніше, адже підбирати фасон, розмір, фактуру тканини та якість швів доводиться за фото та/або відео товару в інтернет-магазині.

Але зазвичай хороші знижки на одяг і білизна на онлайн-майданчиках, а також величезний вибір і можливість купувати речі, не залишаючи улюблений диван, роблять онлайн-шопінг все більш і більш популярним варіантом поповнити гардероб - як базовий, так і білизняний. Нижче ви знайдете п'ять основних порад, які спрямовані на допомогу у виборі спідньої білизни в інтернет-магазині для успішного придбання та комфортного використання надалі.

Підбирайте фасон на кшталт фігури.

Перш ніж відкрити асортименти інтернет-магазину білизни, визначте свій тип фігури. У мережі є багато статей на тему типу фігури. В основному всі наші силуети прийнято ділити на п'ять типів:

пісочний годинник (подіумні пропорції);

груша (широкі сідниці);

прямокутник (відсутня явно виражений вигин талії);

яблуко (широка зона талії на тлі вузьких сідниць);

перевернутий трикутник (широкі плечі).

Для кожного типу фігури є свої фасони білизни, які ідеально балансують пропорції та роблять фігуру привабливішою.

Підтримка пишних грудей.

Для жінок з великим бюстом особливо важливо вибрати бюстгальтер із хорошою підтримкою. Ліфчики з широкими бретелями та ущільненими філіжанками допоможуть розподілити вагу бюста рівномірно, запобігаючи неприємним відчуттям і забезпечуючи гарний силует. Зверніть увагу на моделі мінімайзери, топи та спортивні бра. Також можна розглянути літні варіанти з м'якою чашкою, але обов'язково з бічною підтримкою у вигляді вертикальних кісточок.

Лише натуральні матеріали.

Матеріал білизни відіграє важливу роль у комфорті та зовнішньому вигляді. Наприклад, бавовняні труси відмінно підходять для щоденного використання, тому що вони не тільки дозволяють шкірі «дихати», але й обкладають високим показником гігроскопічності, тобто вбирають вологу тіла та утримують її. Це особливо важливо для спекотного літа, коли тіло потіє.

Також можна вибрати та купити нижню білизну і з синтетичних волокон, але зона ластівки на трусиках, а також місця стикання тканини та ніжної шкіри навколо молочних залоз має бути натуральною.

Уточніть рахунок обміну.

Більшість великих інтернет-магазинів пропонують послугу обміну білизни у разі невідповідного розміру чи фасону, хоч це й не передбачено чинним законодавством. Вибирайте ті онлайн-майданчики, де максимально клієнт-орієнтована політика компанії і тоді можна не переживати за помилку з розміром чи посадкою обраного бюстгальтера чи боді.

Знайдіть улюбленого виробника.

Якщо у вас вдасться знайти ту торгову марку, білизну якої ніби шили спеціально для вас, намагайтеся завжди замовляти вироби її виробництва. Так не буде додаткових сумнівів про якість, всі фасони будуть ідеально сідати за типом фігури, а різні колекції дадуть можливість внести різноманітність у ваш звичний гардероб для білизни.

Вікторія Котлярова,

https://www.intimo.com.ua/blog/ru/author/viktoria-kotliarova/