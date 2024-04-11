Купити якісну гарнітуру цілком можливо навіть маючи обмежений бюджет. У такій ситуації важливо знати, які параметри звертати увагу. Якщо підійти до цього питання відповідально, то можна знайти свою ідеальну пару, яка завжди радуватиме бездоганним звучанням.

Bluetooth

Бездротові навушники підключаються до смартфону або іншого пристрою за допомогою Bluetooth. Важливо розуміти, що старіші версії Bluetooth можуть бути несумісними з новими гаджетами, плюс вони більш енерговитратні, що негативно впливає на автономність. Тому купуючи зараз бездротові навушники, краще віддати перевагу тим, які підтримують останню версію Bluetooth 5,3.

Форм Фактор

За особливостями конструкції всі навушники можна розділити на дві основні групи:

внутрішньоканальні - вставляються безпосередньо у вушну раковину, відрізняються мініатюрними розмірами;

зовнішні - відрізняються класичною конструкцією, у процесі використання розміщуються на голові.

Гарнітура першого типу ідеально підходить для людей, які ведуть активний спосіб життя і при цьому воліють залишатися завжди на зв'язку і не відмовлятися від прослуховування улюблених треків. Зовнішні навушники сподобаються шанувальникам якісного звучання, що використовують гарнітуру на робочому місці або вдома.

Мікрофон та динаміки

Безумовно, головним елементом будь-яких навушників є динаміки. Враховувати потрібно не тільки їхню потужність, а й частотний діапазон, а також опір. Краще вибирати пару, що відповідає параметрам у діапазоні – до 95 Дб, 16–32 Ом, 20–20000 Гц.

Наявність мікрофона не є обов'язковою. Але все-таки дуже зручно, якщо є вбудований мікрофон, що дозволяє здійснювати чи приймати дзвінки. Особливо це важливо для людей, яким за діяльністю доводиться брати участь в онлайн-конференціях.

Звукоізоляція та шумозаглушення

Навушники не лише дозволяють слухати музику, не приносячи дискомфорту оточуючим, але дають можливість створити навколо себе свій власний світ, без зовнішніх подразників та небажаних звуків.

Особливо ці параметри важливі для людей, які мають гарнітуру для зв'язку в громадських місцях. Хороша звукоізоляція і система активного шумоподавлення ANC є ознаками якісних навушників, які точно заслуговують на увагу і витрачених грошей.

Автономність

Основна перевага бездротових навушників - використання без дратівливих проводів, що вічно плутаються. Час роботи гаджета залежить від ємності акумулятора.

Для зовнішніх навушників заявлена виробником автономність має становити близько 20 годин, для внутрішньоканальних – 6 годин (20 годин із кейсом). У цьому питанні потрібно розуміти, що автономність зазвичай розраховується з умовою, що гаджет працюватиме на 50% гучності, хоча користувачі збільшують її до 75%. Отже, реальні показники автономності знижуються.