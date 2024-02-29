Будівля у Миколаєві. Фото: НикВести

Внутрішньо переміщені особи, які живуть в орендованому житлі в Миколаєві зможуть отримати фінансову допомогу.

Про це розповіла голова Ради з питань ВПО при Миколаївській обласної військової адміністрації Альона Каптан, передають «НикВести».

Переселенці можуть прийняти участь у програмі Данської Ради по справах біженців, з якою співпрацює Миколаївська Рада ВПО.

За словами Альони Каптан, фінансова допомога варіюється від 6 до 10 000 в залежності від того, яке житло орендують внутрішньо переміщені особи.

— Наскільки я пам'ятаю 6 тисяч — це однокімнатна квартира, 8 тисяч — двокімнатна і 10 000 — це трьохкімнатна квартира, — сказала Альона Каптан.

Зазначається, що для того щоб отримати фінансову допомогу потрібно бути офіційно працевлаштованим, або стояти у міському центрі зайнятості.

Для оформлення допомоги внутрішньо переміщені особи можуть звернутися до голови Ради ВПО Альони Каптан, або до Данської Ради у справах біженців. Варто зазначити, що програма розрахована на 250 сімей.

Переселенці на Миколаївщині

Станом на лютий 2024 року, в Миколаївській області перебувають понад 129 тисяч переселенців. За словам директорки департаменту соціального захисту населення Миколаївської ОВА Оксани Єльчієвої, з 129 тисяч — понад 74 тисячі жінок, 34 тисячі дітей, 10 тисяч людей похилого віку та п'ять тисяч людей з особливими потребами.

У грудні 2023 року в місті Первомайськ анонсували будівництво 26 будинків для переселенців. Кошти для цього будуть залучатимуть у міжнародних донорів. Також центр для проживання ВПО облаштують в будівлі зруйнованої лікарні в селі Шевченково.

У лютому повідомлялось, що в одному районі Миколаєва, ремонтують гуртожиток, де розмістять внутрішніх переселенців. Про те, коли воно буде готове для поселення і як це можна зробити — про це «НикВести» розповіли детальніше.

Напередодні, у вересні 2023 року, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що майже 180 тисяч ВПО отримують фінансову допомогу помилково. Серед них також був мешканець Первомайську, якого визнали винним у лютому 2024 року.